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10/01/2025

150年歷史調源醬油糖薑食品廠：匠心出品面臨政府收地挑戰

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Text: Ian Photo: Joy

　　「古洞蔬菜合作社」簡稱古洞菜站，其兩旁均有小路。走入右路，沿途先後經過錦益茶樓、德利士多和仁華盧，續行片刻即抵悅和醬園（1945年）和鉅利醬園（1936年）。至於左路可以直通廣德隆醬園，數步之遙就是簡稱「調源醬園」的「調源醬油糖薑食品廠」。「調源」二字意指「調味之源」，廠名餘下部分反映醬園出產各式醬油以及糖薑。出於好奇，嘗試在互聯網搜尋「調源醬園」四字，發現香港電台早有資料介紹調源。

 

 

　　香港電台《百業回首》資料記載：「1870 年代，已有若干間著名的糖薑、涼果及酸果製造廠，包括西營盤的彩芳和興隆、油麻地的萬隆和調源醬園等，不少醬園亦兼製涼果。」在150多年前，調源出品已經甚有名氣，相信此乃多年匠心經營之果，故此調源成立時間可能早於1870年代。至於調源醬園早年位於油麻地何處，現時沒有確實資料，不過百年老店泗洋號店東何國標指出，油麻地天后廟內有一牌匾，可見捐款商號包括「調源店」，時為光緒甲午年，即公元1894年，側證調源與油麻地淵源甚深，而且當年財力頗為殷實。至於醬園早期如何發展，現時尚未找到詳細資料，透過訪問現任東主呂禮恒得悉，其父呂佳在1930年代來港，接著來到調源醬園工作，最初打理廚房雜務，其後隨著不斷學習，逐漸掌握各種製醬技巧，並於重光之後正式接掌醬園。

 

 

　　調源經歷不止一次遷址，呂佳之子呂禮恒憶述早年工場在土瓜灣，翻查華僑日報1950年代初編製的《香港年鑑》，位置就在馬頭圍道356號。後來調源遷址荃灣，主廠位於舊街1-3號，副廠則在海壩村。1950年代後期，港府著手發展荃灣為新巿鎮，調源夥同三位業內同儕，即同和、聚隆與廣德隆，在1961年合資購買古洞煙寮農地，劃分各自用地之後，調源約在1963年-1964年期間遷入，後來悅和醬園及鉅利醬園緊隨而至。當區六間醬園之中，就以調源佔地最廣，據悉全盛時期約有1,100至1,200名員工，並有數名廚師負責膳食。

 

 

　　當年調源人手充足，產品種類相當豐富，豉油、麵豉、辣醬、蠔油、蓮蓉、白酒及其他常見醬料，產品供應本港之外，醬園更有出口豉油到澳洲和紐西蘭。此外，調源還有生產糖薑，只是成品甚少本銷，通常外銷西歐國家，包括英國、荷蘭、德國及比利時等等。醬園全年不斷出口糖薑，此一業務成為調源主要收入來源。然而自從中國大陸改革開放，國產糖薑乘著價格優勢拓展巿場，港製成本較高自然難以與之競爭，是故銷售拾級而下，調源終在80年代末停製糖薑。不過由於醬園內部改變不大，今天仍能看到許多製作糖薑的設施工具，例如貯存生薑的貯坑、煮製糖薑的器具以及存放成品的木桶。

 

 

　　古洞調源醬園佔地呈長方形，辦公室、簧房、鹽倉、貯物室及化驗室等等靠近入口，中場則為煮製醬油的鑊頭、烹調伙食的灶頭及煮製糖薑的爐頭，還有一些露天地方擺放一些醬缸，部分室內空間存放許多昔日用作貯存糖薑的木桶。後場全屬曬場範圍，舊式醬缸放滿眼見所及之地，鱗次櫛比。其中一個特色值得留意，就是錐形竹蓋之上均放實心木框，藉此增重以防大風吹走竹蓋。

 

 

　　至於本地銷售渠道方面，除了各區大小雜貨店，其實醬園共有兩間門巿，店名同樣不用「調源」。深水埗店名為泰興公司，坐落北河街；九龍城店就是冠和酒行（1940年代），位於衙前塱道。街坊可於舖內買到多款調源醬油，凡屬醬園自製產品，招紙多數印有象球商標，貨架還有其他糧油雜貨，方便街坊購買入廚所需。不過古洞醬園用地面臨收地，兩家門巿前景未明，尤其冠和酒行處於重建範圍之內 ，情況更是難以樂觀。由於政府不日收地，調源早已收縮生產規模，目前醬園只餘大概十名員工。呂禮恒說若可找到土地搬遷，他們仍然有意繼續經營，不過當下香港覓地甚難，調源未來有待呂氏最終決定。

 

調源醬油糖薑食品廠

創於：1870年代或之前

經營：醬園

地址：古洞石仔嶺92號

 

 

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