尖沙咀星座冰室65年起跌 見證香港重要時刻與興衰

星座冰室於1960年開業，那個年代的星座毗鄰大華夜總會，整個商場十分高檔，星座的顧客也是穿西裝領呔長裙高踭鞋的上流人士，有不少外國客人、明星、議員等名人光顧。到了九十年代後期，深圳也開始盛行夜總會，香港夜總會的熱鬧程度開始減退。

現任老闆林偉健的父親，當年在星座冰室對面經營手造鞋生意。林偉健自小在香檳大廈出入，幫父親掃地和拔鞋釘。九十年代香港造鞋業開始息微，適逢星座冰室老闆年邁退休，林父便於1998年頂手冰室生意，接手時旁邊還是夜總會。林父邊做邊學，最初冰室餐牌較簡單，提供火腿通粉或牛肉米粉等冰室餐點，適逢快餐店開始盛行，林氏於是逐漸增加餐牌選項以維持競爭力。林偉健一開始在星座冰室工作只是玩樂性質，在冰室人手不足時替更，漸漸替更的時間愈來愈多，最後替更變成了全職。

店內最受歡迎的食物是蕃茄牛肉通粉和蕃茄芝士蛋撈麵，林偉健稱蕃茄湯底，初初緣於客人要求，及至2003年沙士後市民逐漸注重飲食健康，蕃茄湯底才真正大受歡迎。林氏接手之初，生意不算太好，沙士襲港時期經濟更差，經營困難重重；時至2003年後開放自由行，生意得以改善，但遇上人手問題，結果一家人苦苦支撐； 直至生意人手各樣終於平衡，衛生、消防條例卻又開始收緊，星座冰室又要費心應對；及後2020年遇上新冠疫情，鄰近酒店的旅客減少，生意再次遭受打擊。幸好星座冰室一直由一家幾口共同打理，基本人手問題不大，不同時期可按情況作出調整。

香檳大廈建成於1957年，星座冰室於1960年開業，兩者可以說是一起成長。恒基地產自2011年起開始收購大廈，2019年取得逾八成業權，並於2024年初完成B座的強制拍賣，星座冰室終需遷出。星座冰室的生意隨著香檳大廈的熱鬧程度而有所升跌，2005年開始就有「一樓一鳳」進駐，高峰時更「一樓二百鳳」。陳偉健憶述當年每晚六至七時放工時段，香檳大廈的電梯都會大排長龍，場面壯觀，冰室同時迎來各式各樣不同的客人。自2019年地產商成功取得香檳大廈其中一座逾八成業權後，很多商戶開始退出香檳大廈，「一樓一」也逐漸遷出。

2024年8月7日，香檳大廈內的星座冰室正式關門。林偉健於客人介紹下，找到原舖附近一個配套合適的舖位，於是星座就在加連威老道58號的新址繼續經營。新店餐牌改動不大，但因有大牌及較大的廚房，現時新增數個飯餐。新舖招牌位置同樣掃上舊舖的粉黃色，招牌上的「星座」小字搬了過來。因地點上與舊址不遠，部分舊客依然繼續光顧，同時多了一班從科學館過來的家庭客人。沒有了香檳大廈的歷史光環加持，遠離了酒店，且看星座冰室蕃茄撈蛋牛肉麵這經典味道會怎樣發展。

創於：1960年

經營：冰室

地址：加連威老道58號