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16/05/2025

香港中成藥老品牌陳李濟藥廠：400年歷史傳承，產品遍全球

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Text: Ian Ma Photo: Neo Lo

　　陳李濟藥廠創於明朝萬曆27年，即公元1600年，迄今歷史超過四百年。藥廠坐落柴灣，創辦者的後人仍在打理祖業。根據香港陳李濟藥廠的網站資料，藥廠由陳體全及李昇佐創立，陳李兩家一直共同經營管治藥廠。時至1922年，陳叔平和李朗如兩位司理南下香港，成立香港陳李濟藥廠，主理產品外銷南洋事務，發行所位於上環皇后大道中206號，另設製造廠於堅尼地城卑利乍街159號。1949年中國大陸政權易幟，1952年廣州陳李濟的資產被國有化，穗港兩廠此後各自經營並且互不隸屬。1950年代，香港陳李濟動用人脈及財政資源，安排大批員工乘坐貨車來港，抵埗之後多數在製造廠工作。

 

 

　　堅尼地城製造廠乃一座轉角騎樓，位於卑路乍街與爹核士街交界，地下連同二樓及三樓共有三層，多條騎樓樑柱均見不同藥名，例如六味地黃丸、養心寧神丸、附子理中丸、龜鹿滋腎丸及追風蘇合丸等等。至於外牆裝有大型招牌，其頂為「杏和堂」商標，下見「陳李濟」三個大字以及「三百餘年 古方正藥」八字，底部簡列「寧神丸」、「衛生丸」、「六味丸」及「抱龍丸」四款出品。昔日藥廠僱用苦力，負責兩類日常物流調度。首先是產品外銷，成藥遠銷外埠依靠海路運輸，貨品必須運抵上環三角碼頭；其次是補充存貨，因為偶有顧客赴發行所購藥，故需定期安排藥品運抵該址。其實上環發行所樓高四層，整棟建築全屬香港陳李濟，騎樓樑柱和建築立面均見「陳李濟」三字，樓面主要作為寫字樓，並有員工負責部分包裝工作，例如摺出藥丸紙盒等等，製造廠發行所兩處共有近五百名員工。

 

 

　　員工人數可達如此規模，反映生意不限香港一地，其實藥廠產品早年已經外銷南洋。不過踏入九十年代，多個國家對於藥物入口監管趨嚴，通常要求進口成藥須由GMP工廠生產。有見及此，香港陳李濟決定出售堅尼地城製造廠，因為建築結構難以符合有關要求。再者老號當時選址南洋設立GMP工廠，透過當地製藥滿足海外龐大需求，由是資金需求甚殷，出售物業最為直接快捷。目前陳李濟在印尼設有工廠，產品供應海外多國巿場。至於堅城工場則於1997年遷至柴灣工業大廈，其製成品主要供應本港。

 

 

　　昔日香港陳李濟產品種類較多，根據藥廠在1955年印製的推廣函所載資料，當時產品合計75款，內服藥品除了各類功效的散、丸、丹及錠，更有飲用的甘露五時茶，外用藥物則有萬應油一種。目前藥廠仍有25種產品，全部皆是內服丹丸，包裝設計大致相仿，橙色「杏和堂」商標圖案墊底，藥品正面則有黑框紅底居中，藥名豎列框內。另外，各式成藥均有印上兩家先祖畫像作的彩籤封口。

 

 

　　陳李兩家共管港廠，目前陳李濟第十二代傳人亦已接觸日常業務。經過歷任舵手多年深耕發展，藥廠多款產品遍布新加坡、印尼、越南、大馬、澳洲、美國及加拿大等等，甚至遠銷非洲巿場，外銷佔總銷售超過百份之九十五，當中以追風蘇合丸最為馳名。近期陳李濟在港轉趨積極，例如聘請名人代言產品、藥房張貼宣傳海報及設置商場攤位推廣等等，有助港人重新認識老號。近年港人相當支持「香港製造」，兼且認為港產就是信心保證。藥廠設於港島柴灣，相信不難獲得大眾青睞，陳李濟的前景依然可期。

 

香港陳李濟藥廠– 柴灣

創於：1600年

經營：中成藥

地址：柴灣利眾街40號富誠工業大廈A座3字樓A2室

 

 

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