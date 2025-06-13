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13/06/2025

金鳳大餐廳半世紀堅守原則：人人食得起嘅西餐！平價港式西餐與招牌鐵板美味

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Text: Cindy Photo: Easy

　　香港素有飲食之都美譽，彈丸之地到處是異國美食，然而隨年月也孕育出不少獨見於香港的飲食文化，例如茶餐廳、西餅等等，當中「豉油西餐」也曾經在香港盛行，成為你我生活的一部分。走入太子荔枝角道，棗紅色簷篷下、射燈照耀着白底黑字的招牌 —— 「金鳳大餐廳」宛如訴說着半世紀的香港故事。推進門窗掛簾，彷彿就會走回那流金歲月

 

 

　　1944年，創辦人林志強先生十歲到港，於社會打滾輾轉進入酒店業工作，從布草房洗衣到廚務部學撈汁，因利乘便跟着酒店大廚學煮西餐，逐漸吸收煎扒之道。林志強工作的同時，在酒店餐廳研究及改進營運細節，並得到學習英文的機會，年紀輕輕表現出色，更是一躍進入國際級大品牌酒店工作，隨之獲得越洋過海的機會，到歐美、中亞等地工作。數十年後，他儲有一筆資金，決意回港自立門戶，於1969年在荔枝角道創立自家扒房，取鄰近新建成的住宅定名「金鳳大餐廳」

 

　　起初雖然只有老闆及廚師二人，惟一直虧多於盈，林志強痛定思痛，重新審視金鳳的定位及前路，明白到於平民區開西餐廳的營運手法有別於高級扒房，餐點及定價都需要有所調整：香港市民口味與西方遊客及英兵不同，不好扒類過生見紅，於是潛心鑽研牛扒新做法，務求做到又腍又爽的口感，立意做大眾化市場。要做到「人人都食得起嘅西餐」，便需平衡成本和吸引力，首先用料轉為中等質素的扒類，配上秘製汁醬配方以提升餐點的風味。另外，金鳳以「平靚正」為宗旨，多年來套餐都包括餐湯、麵包、扒類及飲料，而且還要冷熱同價！餐廳營運於八十年代漸見起色，林志強看好尖沙咀遊客區帶旺生意，並於1998年山林道開立金鳳第一間分店

 

 

　　談及港式西餐，不能不提招牌鐵板。金鳳的扒餐多以「鐵板上」，傳菜同事手持數個牛型的鐵板木墊送到客人面前，濃郁的燒汁或黑椒汁任君選擇，侍應淋上一勺勺醬料加於高溫鐵板上，「滋渣滋渣」聲聲作響，食客拉起餐紙放於身前阻擋飛淺的醬汁。蒸氣冒冒，可謂真正做到色香味俱全，構成港人經典的西餐印象。時至今日，仍有不少客人攜眷或一家老幼光顧。「兩蚊蒜茸」也是金鳳特色之一，當年林志強在調味中發現蒜茸與牛扒味道特別契合，蒜茸研磨爆香後與肉扒同吃更添惹味，亦調和了肉的油膩感。多年來客人加配蒜茸都是另加「兩蚊」，多年如一真正抗通脹，也算是金鳳的情懷

 

 

　　金鳳在裝潢上亦保留了舊式扒房的特色，不論是店舖內的餐牌，還是企立在窗前的手寫黑板，都列出了餐廳提供的各種扒類。單是牛類就有十四款餐點可供選擇，分別是頂級西冷、牛小排、肉眼扒、牛柳、T骨扒等，還可附加鮑魚、帶子、大蝦等作配搭。對於不嗜牛扒的客人，也有提供羊、豬及雞扒餐。 經營五十餘載，也有餐點默默消失，例如在經典的餐湯、主菜及飲品以外，加上以香檳杯盛載的頭盤沙律及魚柳的「全餐」； 另有在梳打水加入果汁或糖漿的舊式西餐廳水吧特飲「橙雜」、「檸雜」，可謂港版 Mocktail （無酒精調酒）。金鳳是領有酒牌的西餐廳，以前於水吧有售各種雞尾酒，時至今日仍有提供幾款啤酒讓客人飲用

 

 

　　創業難，守業亦不是一件易事。儘管林志強從來沒有催迫兩位女兒林穎詩（Mary）及林穎彙（Noble）承繼生意，但她們從小到餐廳幫手，在旁看着爸爸親力親為處理大小事務，體驗餐飲的營運節奏，耳濡目染學習爸爸的經營之道。長大後二人各自去闖世界，後來先後加入認真接手管理金鳳。起初並無任何餐飲管理經驗的兩人都是硬着頭皮頂上，姐姐 Mary 就乘着爸爸受邀回老家中山經營新店「亞叔扒房」（2003年開業）及「亞叔餐廳」（2005年開業）的機會，獨力主理來貨、用料、裝潢及維修等店舖營運事務，真正體驗到父親「事必躬親」的態度和重要性。待中山分店的經營漸上軌道後，Mary 帶着在中山累積的經驗，回港與妹妹Noble 共同經營金鳳的香港業務，並於2014年開立九龍城分店

 

　　為了維持各分店的水準及減輕廚房的壓力，金鳳2017年於葵涌設立自己的食品製造工場，將處理扒類的部分工序安排到工場集中完成，例如豬扒經由人手捶打，及針拮機將厚肉筋腱拍斷等程序，確保豬扒保留厚身肉感之餘帶軟腍口感。Mary 笑指辦公室和工場在同一個單位內，每朝同事返工都會聽到工場那邊「砰砰嘭嘭」的巨響，像在拆樓似的。透過工場統一處理扒類，能減少食客在不同分店享用餐點出現參差的情況，逐步系統化在擴充業務的同時仍能保持食物質素，並先後於2018、2019、2021及 2023年開立荔枝角、荃灣、屯門及將軍澳分店

 

　　在歲月流轉的香港，金鳳大餐廳像一盞不滅的燈，照亮港式西餐的獨特風景。滋渣作響的鐵板餐，盛載我城的飲食記憶與人情溫度。林氏姐妹堅守父親的初心，面向大眾，改善品質，矢志用行動讓金鳳成為香港的百年老店。願這份鐵板滋味，繼續在城市中傳香

 

金鳳大餐廳 - 太子

創於：1969年 

經營：港式扒房及懷舊西餐

地址：九龍太子荔枝角道102號地下A（太子總店）

 

 

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