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25/07/2025

深水埗祥興：傳承傳統布藝美學與匠人精神，二代老舖見證業界興衰

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    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

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    隔周五刊出

　　在深水埗南昌街街頭，「祥興裡朴疋頭」的橙底白字招牌格外引人注目。當視線由店外向內延伸，便會發現其設計獨具匠心。不僅店門外高懸橙色招牌，店內及深處的橫樑也鑲嵌了風格統一的「祥興裡朴疋頭」書法字樣。第二重、第三重、第四重招牌巧妙地融入店內空間，形成了層層遞進的透視效果，賦予了這間老舖別具一格的空間感。

 

 

　　1961年，祥興的創辦人袁冠鵬從深圳來港。十年後，他洞察到深水埗布業市場的潛力，決定自立門戶。他與太太黎慶容一邊撫育兒女，一邊為店務勞碌，憑藉著每日朝九晚十一的拼搏，祥興名符其實，生意吉祥興旺。三年後，更在基隆街開設了分店。

 

　　店內的陳設佈局五十多年來未曾有過大改動。店堂中央，一卷卷布疋豎立在木箱中，也有部分橫放於櫃底。左手邊亦掛滿各式布料，它們色彩紛呈、質感各異，無論是純色或花紋（如格子、條紋、印花），皆一應俱全。右手邊則是店舖日常運作的核心，有收銀台、員工的工作檯面，以及整齊排列的布料色卡。

 

　　色卡的硬質底板上貼滿了各種顏色和質地的小塊布料樣本，供客人仔細比對挑選。每一張色卡的頂端，都呼應著店舖的主題色，並清晰印上店名「祥興裡朴疋頭」，和一枚由「CH」（Cheung Hing之縮寫）構成的圓形Logo。

 

 

　　談及祥興舖名，「裡朴」二字尤為突出。所謂「裡」（音lei5），便是我們常說的裡布，用於衣物內層，直接與肌膚接觸或包裹內部結構。而「朴」（音pok3）則指襯布，常用於西裝塑形，可使領口、肩部、胸部、袖口等位置更為挺拔。

 

　　祥興專營裡布。裡布能夠有效保護面料，使衣物更為耐穿；也能讓人貼身穿著時倍感舒適，倘若衣物缺乏裡布，在汗濕後往往會直接黏附皮膚，且有刮擦之感。此外，裡布在美感與實用性方面亦貢獻良多。譬如，帶有印花的款式，能使衣物內裡更顯別出心裁；材質較為堅挺的，則有助衣物呈現更俐落的輪廓；對於一些輕薄或淺色的面料，也可防止透視，避免尷尬。幾乎所有服裝的不同位置，都能藉由裡布來提升品質。

 

　　而除了服裝製作與衣物修補，裡布還可以延伸至生活中許多意想不到的角落。例如，一些花色別緻的布料，便很適合用來製作簡約雅致的窗簾；高檔手袋的內裡既令版型更挺身、立體，亦起防刮耐磨之用；而置於皮鞋中的內裡，則能減輕長時間穿著帶來的不適感。更有趣的是，透氣的白棉布不僅能用於蒸製點心，還能充當煲湯隔渣或沖調奶茶時的過濾網。

 

 

　　在眾多布料中，論及顏色時，最受歡迎的始終是經典百搭的黑色與白色，其次則是沉穩的寶藍和灰色。在祥興，布料都是以「碼」為單位計價，整匹出售。一碼的價格根據不同質地，從十幾港元到幾十港元不等，豐儉由人。譬如聚酯裡布（Polyester，可簡讀為「po1lei2」）雖然相對「焗身」、出汗時會感到「黐立立」，但因其耐用性和相對親民的價格而廣受歡迎；而追求極致舒適與透氣性的客人，則更青睞人造絲（Rayon），或是以卓越品質和親膚聞名遐邇的銅氨絲（Bemberg，較常讀為「bem1 baa2」）。

 

　　可惜的是，自九七之後，香港製衣業面臨轉型，本地布業生意大不如前。這幾年來，連祥興這種有口碑的老舖亦感壓力愈發明顯，生意每況愈下。歲月無情，許多往事已成追憶。例如，在七八十年代，「風褸」在歐美時尚界一度風靡，當時店內幾乎全是用於製作風褸的「油光天絲布」。然而，這些曾經的搶手貨也淡出了祥興的貨架，成為了時代變遷的縮影；在那個以「Made in Hong Kong」標誌引以為傲的年代，本地製衣廠林立，祥興的裡布可以「一貨櫃一貨櫃」地運往新蒲崗、土瓜灣、觀塘的工廠。那樣的盛景，也只能在回憶中尋覓了。

  

　　儘管大環境如此，祥興依靠多年積累的口碑和老客戶的信賴，在這風雨飄搖的市場中堅守至今。不少熟客即便移居海外，仍會跨越重洋找回祥興訂購布料；本地的長期合作夥伴和街坊鄰里，也持續前來惠顧。

 

 

　　然而，在商業世界裏，情懷與品質難敵現實，許多優秀的老舖也未能倖免於時代的洪流。祥興能夠屹立至今，除了上述的精神與堅持，袁冠鵬也坦言，至關重要的條件便是擁有自家店面。除了租金外，傳承也是老舖其中一個需要面臨的挑戰。令人欣慰的是，袁冠鵬的三名子女在澳洲大學畢業後，都選擇回港協助營運與發展這份家族事業。目前，袁冠鵬的二兒子主要協助父親打理位於南昌街的祥興本店，而大兒子則主力負責基隆街分店，處理來自美國、印尼、日本、韓國等地的批發業務。

 

　　放眼當下，在充斥著快時尚的今天，昔日熙攘的布業街區裏，傳統的疋頭、布行逐漸消失。若然人們在漫步於深水埗的街頭巷尾時，細心留意周遭光景，或許會發現平日忽略的細節，又或是在不經意間，被一抹獨特的橙色所吸引。在那裏，不僅可以尋覓到心儀的布料，更能親身感受一份香港老舖的溫度，體會其背後跨越兩代人的堅持與期盼。

 

祥興裡朴疋頭 - 深水埗

創於：1971年

經營：裡朴銷售

地址：深水埗南昌街107號地下

 

 

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