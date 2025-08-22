  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

22/08/2025

傳統零食店新美廉經營50載光榮結業，由零食批發到零售經歷巿場高低的變遷

#新美廉 #老店 #老香港 #零售 #元朗 #老舖 #零食 #香港 #香港老舖記錄冊 #食品批發 #懷舊 #石蔭邨 #親民美味 #老店情味
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kiko Fan Photo: Kiko Fan

　　新美廉植根元朗33年，但店舖有50年歷史。1975年，林先生在葵涌石蔭邨創辦新美廉，並與他的妻子及舅子余先生共同經營，主要批發零食給士多。直至90年代，零食批發直銷在各區盛行，但在元朗尚未普及，於是林先生決定在元朗開拓新業務。余先生年幼時在元朗上學，故認識不少元朗街坊，他經友人介紹，輾轉在元朗壽富街開分店舖。由於石蔭邨亦在90年代重建，因此在石蔭邨店舖結業後，主力經營元朗店舖。元朗店開業至終，由余先生、林先生的子女、林太和一名夥計合作經營。新美廉的出現為元朗社區帶來新景象，招徠不少客人。

 

 

　　新美廉的經營隨時代的洪流不斷轉變，招牌寫上「食品批發公司」，表明他們最初的業務。石蔭邨時期，他們主力經營批發，當時零食種類單一，薯片、糖果款式不多，故能批發特定商品。後來批發業務逐漸調整至零售，並轉向多元化路線。零食業務方面，國際物流比昔日蓬勃，加上不少公司在中國設廠以拓展業務及減低成本，零食市場因而變得複雜，不但款式增加，本地與國際零食的價格差距也收窄了。社會發展方面，港人的生活水平持續提升，余先生以傭工為例，昔日由於薪水微薄只會買平價貨，但現在他們也會購買外來的日本貨。轉變最大的是元朗、天水圍一帶的屋邨商場，自二千年代起陸續被領展收購，屋邨的士多和辦館都因而結業，新美廉因此失去一批固定的批發客源。在這大環境下，小店難與代理商競爭，況且批發涉及更多物流成本，包括貨車、司機、送貨員及業務員等等，新美廉不得不轉型。

 

　　新美廉明瞭自身優勢，他們在零食業打滾多年，且植根元朗數十載，一直與各界保持緊密聯繫。除了新式的零食代理商，他們從開業至今都與傳統商戶合作，售賣不常見的傳統零食，如蛋花酥、生仁糕、花生酥等，傳統商戶一般較低調，不為新式店舖所知，而且新式店舖一般以貨到付款形式交易，傳統商戶未必能夠配合，新美廉就正好可以填補空間批發傳統零食。在社區方面，新美廉是人們的連結點，街坊與員工關係良好，學校及機構會在節日及活動時向他們訂購零食，即使所售的新式零食款式在新式代理也比比皆是，人們也卻寧可光顧他們，既是習慣，又是情懷。

 

 

　　經營五十載，余先生坦言面對的風風雨雨卻不足為外人道，有生意時做得辛苦，無生意時又會擔心惆悵。他們經歷了多個周期性的起落，2003年沙士那數個月是最悲觀的，經濟陷入衰退，人人都不知道何時才會恢復正常，新美廉的生意下跌五至六成，甚至需向業主請求減租，共度時艱。後來政府大力推動自由行政策，使得中國旅客前來消費，元朗鄰近邊境，生意也有所受惠。2019年的新冠疫情又是另一次重挫，疫情後晚間人流比以前少令生意下跌。雖然元朗在數十年間有大量基建發展，人口持續增長，但網購盛行，加上人們傾向到外國旅遊和消費，影響了傳統實體店的收益。

 

　　每當老舖結業，對社區固然是種損失，外界甚至多揣測結業是業主加租逼遷的後果，但對他們一家卻不然。對於結業，余先生心態相當豁達，他坦言新美廉是「美好的開始，完美的結束」。他和姐姐已年邁，大半生奉獻給新美廉，期待改變現有的生活安享晚年；而下一代亦希望跳出舒適圈，探索家業以外的出路；至於夥計自元朗開業以來一路相隨，貢獻良多，現在也功成身退，享受人生。新美廉與業主合作多年，一直保持良好關係，如今租約已滿，業主甚至乎提出減租，希望他們繼續經營。

 

　　面對老舖結業，作為社區的一員定必感到不捨，不想舊事物消逝成為回憶。但每次與店東聊天後，都會對結業帶來新見解，只要店東接受，「光榮結業」何嘗不是一種無憾？與其追憶回首，不如多逛街道，發掘及光顧現有傳統小店。

 

 

訪問日期：2025年4月26日

新美廉 – 元朗（已結業）

創於：1975年

經營：零食

地址：元朗壽富街71號元發樓地下5號舖

香港老舖記錄冊

Facebook
https://www.facebook.com/hkhistoricalshops

Instagram
https://www.instagram.com/hongkonghistoricalshops/

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#新美廉 #老店 #老香港 #零售 #元朗 #老舖 #零食 #香港 #香港老舖記錄冊 #食品批發 #懷舊 #石蔭邨 #親民美味 #老店情味
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk