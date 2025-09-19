波記糧食第二代掌舵人轉型零售：老字號批發商以新形式承傳品牌精神

創立於1968年的「波記糧食」，取自創辦人陳太波先生（波叔）中的「 波」因而得名，藏身於尖沙咀香檳大廈地庫中，為當區的糧油雜貨批發商之一，令以古董相機店聞名的香檳大廈，除了是旅客眼中的相機寶地外，也成為了鄰近餐廳的「救命糧倉」。波記現時已搬遷至葵涌梨木道，由第二代傳人陳建峯先生（Andrew）繼續經營。

一切從一九六零年代開始

戰後移民潮為香港帶來大量人口，身為潮州人的波叔亦於此時代背景下來到香港謀生。在漢口道的一間雜貨店任職。任職數年後，他抱著「不可以打死一世工」的心態決定創業，開設「波記糧食」。早期定位為一家雜貨店，為街坊提供服務。波叔與妻子（波嬸）先後於漢口道和金巴利道經營門市，後來進一步涉獵酒樓食肆的批發生意，為酒樓提供海味等乾貨。隨著業務不斷拓展，更於1979年購入香檳大廈地庫的單位作倉庫。至1980年代起，由於批發生意的比例不斷攀升，漸漸成為波記的生意支柱。1989年，波記將門市搬至香檳大廈地庫經營，正式轉型為專營批發的店舖，服務逾200家餐廳。波記的規模不斷擴張倉庫亦由1979年的一間擴充至二千年代共擁有8個倉庫，分門別類放置不同貨品，包括醬料倉、油倉及奶貨倉等。作為擁有尖沙咀最後一個地倉的糧油舖，憑藉地利之勢，波記會在一小時內為餐廳送貨。倘若餐廳需要的貨品數量不多，餐廳師傅便會專程來到波記購買。這種靈活性是大型批發商難以提供的。

由於鄰近有「韓國街」之稱的金巴利街，故韓國食肆成為波記的主要客戶，近9成「韓國街」食肆是波記客戶。韓國客戶生意更佔營業額的三成，餘下七成則由中菜、西菜、日式食肆構成。餐廳取貨可以分為「全包宴」或只拿部分種類，大部分「拆家」的客戶只拿部分種類。為擴大客戶基礎，波記會根據餐廳的類型調整產品目錄，亦會主動向現有客戶更新產品種類，促使餐廳向他們採購不同種類的產品。

批發業有一行規是批發商在全年交易中預留部分金額，於年尾結算時向客戶回贈，該筆款項稱為「炮金」。在Andrew 接手之後，波記逐漸取消「炮金」的做法。原因有二：一是「炮金」多存在於中式酒樓的供應鏈中，日式、韓式及西式餐廳均無此行規；二是「炮金」是按餐廳全年採購金額的百分比計算，如果取消「炮金」或降低金額，批發商有更大空間給予餐廳優惠價格。至2000年代末，波記逐漸降低「炮金」的回贈率及向新客戶明言沒有「炮金」，取而代之的是派發利巿等象徵式做法。

「離不開，留不低」

對第二代傳人 Andrew 而言，波記不僅是其家業，更是成長的搖籃。童年時期的 Andrew 與家人在香檳大廈地庫的貨倉閣樓居住，放學後便到店舖幫忙執貨。至2008年，波叔年事已高，Andrew 不忍波記因無人接手而結業，毅然辭去建築師一職接手家業。兩代經營者因背景差異而產生不少理念碰撞，例如在拓展外區業務的議題上，波叔主張專注尖沙咀本區市場，而 Andrew 則傾向擴張。自二千年代起，區內亦多了連鎖餐廳進駐。由於連鎖餐廳會統一供應鏈，要求批發公司承接所有分店的業務。波記以此為契機展開跨區送貨的業務，由2019年起已包車送貨，至2024年更增設自己的車隊送貨。

2024年，發展商統一香檳大廈B座的業權。波記決定於6月29日遷出，並於2024年7月1日遷至葵涌營業。對於Andrew而言，波記遷往葵涌是延續了店舖的生命。雖然香檳大廈是「留不低」，但「留得低」的是波記。正如波記在告別式稱「是一樣但又不一樣，是不一樣但又一樣」，所說的是他們在新址上特意保留部分舊店內的裝潢，更將原本在香檳大廈舖位的招牌重新掛上，甚至特意把香檳大廈舖位的部分地磚拆下來再貼上，讓客人可以回顧昔日在尖沙咀的時光。同時，亦為波記注入新元素，如設計了全新標誌及調整公司發展方針。除了繼續經營批發業務外，亦打算參考外國倉庫型超市，以批發價錢經營零售業務，以另一方式承傳波記精神。

波記糧食 – 尖沙咀

創於：1968年

經營：糧油雜貨

地址： 尖沙咀加拿分道40號香檳大廈地庫（新址：新界葵涌梨木道88號達利中心1504室）