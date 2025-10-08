古洞最老字號林勝合｜由士多做到茶記近70年堅持營業 一日未收地一日做落去

開業近70年、位於古洞北的林勝合，經歷古洞多個階段的發展與變遷，現在或是區內最具歷史的商舖之一。

林勝合由林業與林寬的父親創辦，1957年於元朗開業，1959年遷至現址後營業至今。創業初期以雜貨銷售與士多經營為主，賣柴、火水、白糖、生油等生活必需品，並包辦送貨服務，鄰近的河上鄉也是林勝合的服務範圍。

哥哥林業14歲開始在林勝合幫忙，弟弟林寬則在1970年加入幫忙打理生意，林氏一家人都在這裏長大，各組家庭後留下哥哥林業及弟弟林寬仍住在古洞，談起士多為何取名「林勝合」，原來不是阿爺或父親的名字，但當初為何這樣取名也已不可考。

隨著環境轉變，林勝合的經營項目在70年代時有了變化，在弟弟林寬加入林勝合後不久，林寬跟附近開茶餐廳的街坊學沖奶茶，其後便開始供應茶水及各式粉麵至今，客群也由街坊，多了鄰近工廠的外賣生意。林勝合使用的茶葉為自家拼配，混合不同口味茶葉的獨門秘方不僅能在店裏喝得到，亦有對外銷售給茶餐廳使用。

除了供應雜貨，過去林勝合也有飼養禽畜，在店舖的後方設有雞舍與豬舍，最高峰曾養過千頭豬，分別拿去市場販售或是供人收購。一直到了80年代，政府開始推行多項措施減少污染改善水質，其中一項要求便是豬場需裝有化糞池，但化糞池的範圍遠比豬場還大，在評估後大約在1989年結束養豬的業務。而豬舍其後則改建為貨倉，並將整體重心轉移做食品批發，需頻繁往返馬草壟、落馬洲及白鶴洲。

士多及茶記現時主要由第二代林業夫妻以及大兒子打理，客人大多是在附近地盤工作的工友們，近年經歷疫情的蕭條，店舖好不容易恢復過往的忙碌，政府清拆古洞的計畫又隨之而來，面對收地的問題，林寬表示從1997年董建華時代政府就說預備收地發展環保城，不過做吓做吓，20多年也這樣過去了，就抱持著只要一日沒收地，一日都繼續做的心態面對。

林勝合 - 古洞

創於：1957年

經營：士多雜貨、茶記

地址：上水古洞東方區1號