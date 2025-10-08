  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

08/10/2025

古洞最老字號林勝合｜由士多做到茶記近70年堅持營業 一日未收地一日做落去

#老店情味 #古洞 #古洞北 #林勝合 #香港 #香港情懷 #本土情懷 #士多 #老店 #老香港 #雜貨 #茶記 #奶茶 #茶葉 #茶餐廳 #養豬
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 香港老舖記錄冊

    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

    Facebook香港老舖記錄冊Hong Kong Historical Shops

    Instagramhongkonghistoricalshops

     

    尋‧情‧味

    隔周五刊出

　　開業近70年、位於古洞北的林勝合，經歷古洞多個階段的發展與變遷，現在或是區內最具歷史的商舖之一。

 

　　林勝合由林業與林寬的父親創辦，1957年於元朗開業，1959年遷至現址後營業至今。創業初期以雜貨銷售與士多經營為主，賣柴、火水、白糖、生油等生活必需品，並包辦送貨服務，鄰近的河上鄉也是林勝合的服務範圍。

 

 

　　哥哥林業14歲開始在林勝合幫忙，弟弟林寬則在1970年加入幫忙打理生意，林氏一家人都在這裏長大，各組家庭後留下哥哥林業及弟弟林寬仍住在古洞，談起士多為何取名「林勝合」，原來不是阿爺或父親的名字，但當初為何這樣取名也已不可考。

 

　　隨著環境轉變，林勝合的經營項目在70年代時有了變化，在弟弟林寬加入林勝合後不久，林寬跟附近開茶餐廳的街坊學沖奶茶，其後便開始供應茶水及各式粉麵至今，客群也由街坊，多了鄰近工廠的外賣生意。林勝合使用的茶葉為自家拼配，混合不同口味茶葉的獨門秘方不僅能在店裏喝得到，亦有對外銷售給茶餐廳使用。

 

 

 

　　除了供應雜貨，過去林勝合也有飼養禽畜，在店舖的後方設有雞舍與豬舍，最高峰曾養過千頭豬，分別拿去市場販售或是供人收購。一直到了80年代，政府開始推行多項措施減少污染改善水質，其中一項要求便是豬場需裝有化糞池，但化糞池的範圍遠比豬場還大，在評估後大約在1989年結束養豬的業務。而豬舍其後則改建為貨倉，並將整體重心轉移做食品批發，需頻繁往返馬草壟、落馬洲及白鶴洲。

 

　　士多及茶記現時主要由第二代林業夫妻以及大兒子打理，客人大多是在附近地盤工作的工友們，近年經歷疫情的蕭條，店舖好不容易恢復過往的忙碌，政府清拆古洞的計畫又隨之而來，面對收地的問題，林寬表示從1997年董建華時代政府就說預備收地發展環保城，不過做吓做吓，20多年也這樣過去了，就抱持著只要一日沒收地，一日都繼續做的心態面對。

 

林勝合 - 古洞

創於：1957年

經營：士多雜貨、茶記

地址：上水古洞東方區1號

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#老店情味 #古洞 #古洞北 #林勝合 #香港 #香港情懷 #本土情懷 #士多 #老店 #老香港 #雜貨 #茶記 #奶茶 #茶葉 #茶餐廳 #養豬
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk