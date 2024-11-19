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19/11/2024

產品速遞｜HIZERO推旗艦新品F600仿生潔地機！免吸力、免烘乾？超乾淨易打理！

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想屋企保持清潔，往往都要先吸塵後拖地，對於忙碌嘅都市人，潔地機實在係最偉大嘅發明！一步到位，真係可以慳返唔少時間、力水。 不過，好多傳統潔地機都使用吸力摩打，雖然可以吸走污垢，但往往都存在幾項通病，例如電池續航短、噪音大、揚塵、排放廢氣等等。此外，呢類產品嘅滾筒可能會將污垢、灰塵夾雜一起，地板清潔唔乾淨之餘、更加會滋生細菌、甚至有臭味！HIZERO推出嘅旗艦新品F600仿生潔地機就完美解決呢啲問題！

 

實時自我清潔

HIZERO 有獨家專利 UltimateCleanTM 仿生黏附清潔技術，用獨特高聚合物清潔滾筒，清潔滾筒細緻光滑、只有水可以通過，不會藏污納垢，每秒都以淨水實時同步清潔滾筒，不會造成發臭，令機器每一秒都可用乾淨水清潔地板，比一般傳統的清潔工具更乾淨！另外，免吸力設計使機器沒有氣流管道、垃圾通道亦非常短，完美解決內部清潔問題，做到免烘乾亦不發臭！

 

液體固體垃圾及毛髮三分離

坊間大部分潔地機後續清理繁瑣。而F600就有液固分離系統！可以將毛髮、液體、固體垃圾三分離，例如粉麵與麵湯混合物，同時清理後就會分別進入不同的收集箱，淨水和污水亦不會混合，乾淨企理清理垃圾超輕鬆！清潔完只需要倒走污水箱同垃圾盒嘅垃圾就搞掂！後續工作變得更方便！慳返唔少時間、力水！

 

超低功率消耗

HIZERO F600仿生潔地機與傳統潔地機相比，HIZERO F600仿生潔地機功率消耗顯著降低，放電速度是傳統潔地機六分之一！低電流設計不僅延長電池壽命，亦提升穩定性。一次充滿約可連續使用 60 分鐘以上，足夠清潔曬成間屋，唔洗分開清潔幾次，方便好多！

 

 

躺平探照清潔

F600成個機身可放平至 180 度，可以全方位清潔家居地板，手柄可靈活扭轉，搭配前置照明燈，污糟嘢即時無所遁形！梳化底等傢俬底部都可以輕鬆清潔！咁就唔怕毛孩捐入污糟嘅傢俬底部啦！

 

一體化水箱設計清潔更方便

有別於以往 HIZERO 水箱設計，F600 採用一體化的設計，方便倒走污水同時可以加入淨水，唔洗來回倒水入水，清潔地板可以一氣呵成，清潔更方便。

 

全機輕音清潔更舒適

機器操作寧靜，噪音小於 60 dB，比傳統吸塵器安靜約 70%。F600 仿生潔地機摒棄傳統吸塵機摩打，開創 60 分貝低噪音清潔體驗，唔洗怕嚇親主子！

 

 

F600 仿生潔地機（黑色）

建議零售價 : HK$ 5,980

 

其他資料詳見：http://www.hizero.com.hk/

發售時間：2024年11月15日正式發售

 

關於 HIZERO Technologies

憑藉自身一流的科技創新水準，目前，HIZERO 已獲得全球範圍內的 66 項專利，並囊括眾多行業國際大獎，2021 年 4 月，HIZERO 在美國榮獲具有「科技界奧斯卡」之稱的愛迪生發明獎。HIZERO 更因其低噪音功能獲得了噪音領域的權威認證——英國“Quiet Mark”的認證。



 

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