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17/12/2024

BMF推出革命性面部及身體護理療程，展示非侵入性美容效果

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          在疫情逐漸緩解的背景下，香港專業美容中心BMF（Bella Marie France）近日發布了全新品牌口號「The Aesthetics People」，同時，香港BMF更以全新品牌形象推出嶄新的非侵入性面部及身體護理療程CFU Ultima，利用超聲波能量為顧客改善皺紋、雙下巴和臉頰鬆弛等肌膚問題，並可協助擊退腰間贅肉。

 


          BMF自2018年成立以來，已融合了兩個知名的美容品牌，積累了超過70年的專業經驗。新口號「The Aesthetics People」反映了品牌對非侵入性美容的承諾，旨在讓顧客在不依賴侵入性手段的情況下，依然能夠獲得理想的美容效果。

          行政總裁Amy Quek表示，這一新口號是品牌進一步發展的標誌，旨在通過專業服務和科學技術，為顧客提供高品質的美容療程。


          BMF新推出的CFU Ultima療程運用先進的超聲波能量，針對皺紋、雙下巴及皮膚鬆弛等問題，並可協助減少腰部贅肉。這一療程的設計著重於提供精確和舒適的體驗，並無需顧客的長時間恢復。

 



          CFU Ultima具有多項技術特點，包括「Centerless Transducer」、「EasyZoom」、「EasyFlow」和「特有冷凍ACE系統」，這些技術的應用旨在提升療程的效率和舒適度。

          為了進一步提升療程效果，BMF還推出了兩款面部護理產品：「Intense Age-Defying Serum」和「Intense Age-Defying Cream」。這些產品旨在改善肌膚質地，減少皺紋，並增強肌膚的防護能力。

          此外，BMF也推薦了兩款受歡迎的護膚產品——「22 Booster Oil」和「Elixir Platinum Serum」，以提供更全面的護理方案，在乾燥天氣中提供極致滋潤。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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