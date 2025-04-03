【懶人清潔革命】HIZERO F300潔地機：小體積藏黑科技，地板亮到反光只要10分鐘！

每天下班只想躺平，返到屋企更要與地板的貓毛及餅乾碎搏鬥？傳統拖把及地布殘留水漬及微塵，洗地機笨重難推、管道易堵塞、滾筒纏髮發臭⋯⋯最近編輯部發現這部僅3.5kg的HIZERO F300潔地機，完全顛覆地板清潔體驗，原來拖地都可以chill住做！

▍專利清潔黏附科技：四合一清潔魔法

真正讓F300脫穎而出的，是其獨家UltimateClean™專利清潔黏附技術，掃地、拖地、抹地、自清潔四合一。實測將混合貓砂、咖啡漬、餅乾碎的地板交給它處理，只見多功能高聚合物清潔滾筒如同磁鐵般瞬間黏附液體污漬，同步將固體垃圾掃入獨立收集盒，毛髮則自動捲於毛刷滾筒隔離，相比傳統絨布/纖維布滾筒更易清潔，不會殘留污垢。最驚喜的是，拖過的地面立即呈現「拋光級」乾爽，完全打破「越拖越濕」的傳統清潔模式。



技術團隊透露，秘密在於每分鐘100次的滾筒自清潔頻率。相較傳統洗地機容易帶著髒污滾筒拖遍全屋，F300在行進間持續用淨水沖洗滾筒，確保每次接觸地板的都是乾淨部件。





▍垃圾三分離系統：告別徒手掏髒污

曾讓無數人崩潰的「清理戰後現場」，在F300上變成優雅的收尾儀式。污水、固體碎屑、毛髮自動分流至三個獨立區間，倒垃圾時只需輕按卡榫，加上配備清理垃圾的小工具，全程零接觸髒污。有寵物家庭特別稱讚：「終於不用戴手套解開纏在滾筒的貓毛團！」另外污水箱前置，更方便清楚地板即時情況，確保地板能被清潔得真乾淨。







▍隱藏版實用細節

• 靜音運轉：60分貝低噪設計，實測運作聲輕柔，幼兒午睡時清潔也不怕驚醒

• 超長電池續航：60分鐘超長續航，足夠應付3,000呎空間，多數家庭實際使用僅耗電20%左右

• 滅菌黑科技：搭配專用清潔液可消除99.9%細菌，赤腳踩地板也能安心





選購指南

適合追求「清潔高效率」與「工具低存在感」的家庭，特別是：

✓ 住家≤1000呎的收納困難戶

✓ 有寵物/過敏兒的毛髮抗戰族

✓ 厭惡傳統清潔流程的極簡主義者





小編計算過，每天省下30分鐘清潔地板、擦水漬加15分鐘解纏髮，等於每月多出22.5小時追劇時間，絕對是懶人清潔一大革命！現可至專門店及其他銷售點體驗實機，定價港幣 $3,980，早鳥優惠價港幣 $3,580。



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產品資訊

重量：3.5kg｜續航：60分鐘｜噪音：60dB

專利：UltimateClean™專利清潔黏附技術｜清潔液：99.9%抗菌配方

專門店：APITA（太古店）、SOGO崇光百貨（啟德店、銅鑼灣店）

其他銷售點：Broadway百老匯及Fortress豐澤



