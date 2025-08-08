  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
產品速遞
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

08/08/2025

高溫蒸氣熨燙消毒新體驗：LAURASTAR IZZI PLUS 打造健康家居

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

疫情過後，家居清潔成為每天不可或缺的「必修課」。外出回家，難免將細菌或病毒帶入門口，傳統清潔方法總令人覺得不夠徹底？來自瑞LAURASTARIZZI PLUS 蒸氣消毒掛熨機，集熨燙與高溫消毒於一身，讓你輕鬆為家中每個角落打造潔淨又健康的環境，省時又省心！

 

 

▍強效乾蒸氣，5秒殺菌除蟎

IZZI PLUS採用LAURASTAR獨家DMSDry Microfine Steam）微細乾蒸氣技術，僅需約3分鐘即可加熱至攝氏153度，並以超過104公里/小時的速度噴出強力乾蒸氣。高溫乾蒸氣能在短短5秒內，滲透纖維核心，消滅99.9%新冠病毒、細菌、真菌，以及100%的床蝨、塵蟎、臭蟲等有害物質，同時有效除味！經日本、瑞士及美國獨立實驗室測試，IZZI PLUS消毒效果顯著，更獲英國過敏標籤認證，能消除超過97%的貓過敏原，為過敏症患者、有小朋友同毛孩的家庭提供超安心保護！

 

 

當中亮點，IZZI PLUS完全沒有任何化學成分，僅靠天然高溫蒸氣即可達到消毒效果，既安全又環保，特別適合追求健康生活方式的家庭。由床墊、枕頭、窗簾、嬰兒車、玩具，甚至廚房檯面，IZZI PLUS都可以輕鬆應對。

 

 

▍一機多用，熨燙消毒兩不誤

IZZI PLUS不僅可以消毒，更可以化身熨斗！特別配備獨特橢圓形鋁質熨斗底板，結合織品及非織品保護底板，無論是衣物除皺還是家具消毒，都能一機搞掂。不用3分鐘即可掛熨裇衫，10分鐘即可完成雙人床墊深度消毒，高效又省時。其1.1公升大容量水箱，搭配防水垢過濾器，無需使用蒸餾水即可持續熨燙多件衣服或清潔多個房間，操作簡單方便。

 

更貼心的是，IZZI PLUS附帶專用四輪掛架，配備可調節高度的掛鉤，讓移動與掛熨更加輕鬆便捷。無論隨時隨地也能隨心所熨，非常方便又安全。

 

 

▍產品資訊與價格

IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機及專用四輪掛架：建議零售價 HK$13,960
（香港貿發局家電‧家居‧博覽 場內優惠 HK$8,880

 

香港貿發局家電‧家居‧博覽

2025814 (星期四) - 2025818 (星期一)

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多產品速遞文章
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk