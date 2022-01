【宏慌之力】蕾神15句經典語錄 「缺席的人永遠都有藉口」

王力宏私生活爭議連環爆,老婆李靚蕾更在17日晚間發布千字長文,控訴王力宏「8大渣男罪狀」而面對外界接連質疑,李靚蕾也用智慧正面迎擊,連續四封長文不是毀滅信,更像是以自身經歷為全天下女人們上了寶貴的一課,堪稱是「擊退渣男」最佳教科書,以下15句李靚蕾智慧語錄,句句都發人深省,獻給在愛情中載浮載沉的你和妳!

金句1:「缺席的人永遠都有藉口。愛和在乎是反映在行為上,不是嘴上。」

有沒有發現,渣男永遠有說不完的理由,總會拿孩子、拿父母、拿身分當作擋箭牌,但這都不是解決辦法,表達愛不是只靠耍耍嘴皮子,而是會反映在一個人的行為與承諾上。

金句2:「我衷心希望未來有權有勢的人能被禁止透過營銷控制輿論導向與維護自己的人設,讓公眾人物以真實的面貌呈現在大眾面前。」

當夢幻人設被戳破後,剩下的就是殘酷現實。雖然未來沒辦法百分之百禁止權勢操控輿論,不過在資訊爆炸的年代,我們可以試著培養媒體識讀能力,來讓自己更接近所謂的真實面。

金句3:「人生有 10% 取決於發生在你身上的事,90% 是取決於你對這些事的反應。」

「Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.」出自於知名作家Charles R. Swindoll所言,就像是我們常聽別人說的「一個人的態度,決定他的高度」。

金句4:「從今以後我要善待自己,我會重生,也會做孩子們最堅強的倚靠和最好的榜樣,讓他們知道人生就算跌到了谷底一樣可以靠自己的力量再爬起來。」

保有善心固然好,但面對世間的險惡,也別忘了把善良留給自己,不要再拿別人的過錯來懲罰自己,重新站起來正面迎擊,就是賞給他們最響亮的巴掌。

金句5:「希望你能誠實的面對自己,正視自己的問題,為自己的行為負責」

無論你是犯錯的一方,抑或是忍受的一方,都需要勇敢正視問題,唯有這樣才能從「跌倒、學習、再試一次」重新振作,改變危機。

金句6:「只有這樣勇敢坦承的面對,一切才能歸零,我們才能有各自有重生的機會。」

這句話更是顯露了一個女人的智慧與大氣,只要雙方互相坦承面對,一切的種種都能放下,擁抱全新的美好人生。

金句7:「就算你潑再多髒水在我身上,你的衣服也不會變乾淨」

一個人只要行得正絕不怕任何詆毀,相反地一個人不斷抹黑他人,也只是降低自己的格調,謊話連篇、漏洞百出,屆時就算跳進黃河也洗不清了。