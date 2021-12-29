【超實用】22個必學的「鍵盤快速鍵」

滑鼠的發明讓電腦使用起來更平易近人，但有時會不會覺得，一個路徑一個路徑慢慢去點實在有些費時費神？其實呀，絕大多數人對電腦的熟悉度已經很夠了，是時候該學些進階的囉～現在一起來看看22個超實用的「鍵盤快速鍵」吧！

【開啟、關閉微軟Office文件】

Ctrl+N 開新檔案

Ctrl+O 開啟舊檔

Ctrl+S 儲存檔案

F12 另存新檔

【選取、移動檔案】

Ctrl+A 全選

Ctrl+X 剪下

Ctrl+C 複製

Ctrl+V 貼上

還有超強combo技

Ctrl+A+C+N+V 全部複製貼上到新的檔案

【文章跳躍】

Shift+滑鼠箭頭 選擇游標所在段落

Ctrl+Home 游標跳至文頭

Ctrl+End 游標跳至文末

【擷取文字】

Shift+Home 選取游標以左整行文字

Shift+End 選取游標以右整行文字

【修正錯誤】

Ctrl+Z 回到上一步

Ctrl+Delete 刪除游標以後的文字

Ctrl+backspace 刪除整個單字(英文單字效果較好)

【網頁操作】

Ctrl+T 開啟新分頁

Ctrl+L 跳到地址欄

【切換、關閉視窗】

Alt+Tab 迅速切換程式

Ctrl+F4 迅速關閉視窗

Windows鍵+D 迅速回到桌面(跟家人住在一塊的騷年必學！)

看完是不是突然覺得功力增進了很多啊？希望對大家也有幫助喔！

(資料來源：ettoday.net/dalemon)



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