29/12/2021
【超實用】22個必學的「鍵盤快速鍵」
滑鼠的發明讓電腦使用起來更平易近人，但有時會不會覺得，一個路徑一個路徑慢慢去點實在有些費時費神？其實呀，絕大多數人對電腦的熟悉度已經很夠了，是時候該學些進階的囉～現在一起來看看22個超實用的「鍵盤快速鍵」吧！
【開啟、關閉微軟Office文件】
Ctrl+N 開新檔案
Ctrl+O 開啟舊檔
Ctrl+S 儲存檔案
F12 另存新檔
【選取、移動檔案】
Ctrl+A 全選
Ctrl+X 剪下
Ctrl+C 複製
Ctrl+V 貼上
還有超強combo技
Ctrl+A+C+N+V 全部複製貼上到新的檔案
【文章跳躍】
Shift+滑鼠箭頭 選擇游標所在段落
Ctrl+Home 游標跳至文頭
Ctrl+End 游標跳至文末
【擷取文字】
Shift+Home 選取游標以左整行文字
Shift+End 選取游標以右整行文字
【修正錯誤】
Ctrl+Z 回到上一步
Ctrl+Delete 刪除游標以後的文字
Ctrl+backspace 刪除整個單字(英文單字效果較好)
【網頁操作】
Ctrl+T 開啟新分頁
Ctrl+L 跳到地址欄
【切換、關閉視窗】
Alt+Tab 迅速切換程式
Ctrl+F4 迅速關閉視窗
Windows鍵+D 迅速回到桌面(跟家人住在一塊的騷年必學！)
看完是不是突然覺得功力增進了很多啊？希望對大家也有幫助喔！
(資料來源：ettoday.net/dalemon)
如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動