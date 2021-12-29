  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
Foodie What’s On我家私房菜陳世味道保哥快趣煮玩樂 What’s On足球俱樂部Shopping What’s On著數速遞手機情報站料理NatFix
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

29/12/2021

【超實用】22個必學的「鍵盤快速鍵」

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    本欄每周更新

    鬆一鬆

 

 

         滑鼠的發明讓電腦使用起來更平易近人，但有時會不會覺得，一個路徑一個路徑慢慢去點實在有些費時費神？其實呀，絕大多數人對電腦的熟悉度已經很夠了，是時候該學些進階的囉～現在一起來看看22個超實用的「鍵盤快速鍵」吧！

 

 

【開啟、關閉微軟Office文件】

Ctrl+N　開新檔案

Ctrl+O　開啟舊檔

Ctrl+S　儲存檔案

F12　　 另存新檔

 

【選取、移動檔案】

Ctrl+A　全選

Ctrl+X　剪下

Ctrl+C　複製

Ctrl+V　貼上

 

還有超強combo技

Ctrl+A+C+N+V　全部複製貼上到新的檔案

 

 

【文章跳躍】

Shift+滑鼠箭頭　選擇游標所在段落

Ctrl+Home　游標跳至文頭

Ctrl+End　游標跳至文末

 

【擷取文字】

Shift+Home　選取游標以左整行文字

Shift+End　選取游標以右整行文字

 

 

【修正錯誤】

Ctrl+Z　回到上一步

Ctrl+Delete　刪除游標以後的文字

Ctrl+backspace　刪除整個單字(英文單字效果較好)

 

【網頁操作】

Ctrl+T　開啟新分頁

Ctrl+L　跳到地址欄

 

 

【切換、關閉視窗】

Alt+Tab　迅速切換程式

Ctrl+F4　迅速關閉視窗

Windows鍵+D　迅速回到桌面(跟家人住在一塊的騷年必學！)

 

 

看完是不是突然覺得功力增進了很多啊？希望對大家也有幫助喔！

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：ettoday.net/dalemon)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk