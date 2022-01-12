【原來係咁】手機沒電又沒帶充電器！

1、隱形的備用電池

你的手機電量不足了， 為了讓它能夠繼續使用， 按*3370#鍵， 手機會重新啟動， 啟動完畢後， 你就會發現電量增加了50%。

這部分隱藏的備用電量用完了你就必須得充電了， 再次充電的時候， 隱形的備用電池也同時充電， 下次電量低的時候又可以用這個方法。

知道這個在緊急情況下如果手機電量不足非常管用。

2、車用遙控器落在車裡了?

你的車用遙控能開啟吧?

如果可以， 在你有一天將車用遙控器落在車裡而且備用的遙控又在家裡的話， 你會發現有個手機真方便， 用手機撥通家裡人的手機， 將你的手機拿在離車門一英尺的地方， 同時家裡人拿着遙控器在他的手機旁邊按響遙控器上的開鎖鍵， 這邊你的車門就可以開啟了。

這個方法不管你把車開得離家有多遠都奏效。

3、緊急情況

全世界的手機都可以撥打的共同緊急救援號碼是119，加入你發現自己所在的地區無手機訊號覆蓋， 同時你又遇到了緊急狀況， 用你的手機撥打119準沒錯， 因為這時候你的手機會自動搜尋所有可用的網路並建立起緊急呼叫。

特別有趣的是， 即使你的手機是在鍵盤鎖定的狀態， 你同樣可以撥打119。試試吧!

4、手機被偷了?

有個辦法讓小偷也用不了， 嘿嘿!檢視手機的序列號， 只需鍵入* # 0 6 #， 15位序列號會出現在手機螢幕上， 全世界的每一臺手機都有一個獨一無二的序列號， 把這個序列號記錄下來並儲存好。

有一天如果你的手機不幸被偷了， 打電話給手機提供商，

並提供你的手機序列號， 他們會幫你把手機遮蔽， 這樣即使小偷換了SIM卡， 仍然無法使用， 你的手機對小偷來說變得一無是處。

如果全世界每個手機持有者都這麼做， 那麼偷手機就沒有意義了。

在澳洲， 警方甚至建立了一個被盜手機資料庫， 如果你的手機被找到了， 就可以歸還給你了。

(資料來源：coms.pub)



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