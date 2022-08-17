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17/08/2022

【原來係咁】很有趣也很重要 10件你一定還不知道的「大腦冷知識」

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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         我們的大腦很神奇，除了幫我們的日常行為發號施令之外，也可以做到很驚人的事情。國外媒體《Bright Side》整理了一些關於大腦的冷知識，有些很有趣也很重要，一起來看看吧！

 

#1 對我們的大腦來說，「真實」跟「想像」是沒有差別的。



我們的大腦對任何事情跟想法都會有反應，所以無法分辨是來自真實世界還是只是想像。這就是為什麼我們用玫瑰色的眼鏡看東西時會感到開心，有些人會對「安慰劑效應」的治療有所反應。

 




#2 動腦的工作並不會讓大腦感到疲累



當你思考東西覺得累時，並不是大腦累了，而是我們自己的感覺以為腦袋很累。工作了一天跟兩天的人大腦是分辨不出來的，只有自己覺得太累，太有壓力才會累。

 




#3 一般來說，大腦一直都是自動運作的



你今天所想的事，其實有大部分都是你昨天在想的東西。這就是為什麼要改變一個總是抱著負面想法的人很難，他們需要長期訓練接受正面思想，需要「清理」他們的腦，思想才有可能改變。

 




#4 我們看得到我們在想什麼



有過的想法都會變成你的人生經驗。比如說你夢到去巴黎玩，你會發現周遭有很多東西會讓你回想起那個城市。如果你想要改變身邊的世界，就必須要先改變你的想法。

 




#5 我們的大腦就跟肌肉一樣，是需要鍛鍊的



大腦跟任何肌肉一樣都是需要練習的。學習東西、吃得健康、好的睡眠、去新的地方旅行、作筆記、跳舞、甚至玩俄羅斯方塊都對你的大腦有好的幫助。




 

#6 我們的大腦永遠都不會休息



即使我們在睡覺，大腦還是會持續運作，而且睡覺時用的腦力還比醒著時多很多。

 




#7 偶爾關機一下是很重要的



如果想要跳脫一堆負面思想，我們需要「把自己關機」，讓我們的身體作業系統休息一下。對我們大腦來說，最好的休息方式就是放鬆。

 




#8 健忘是好事，這樣我們才能保持神經系統的靈活



大多時候大腦要「儲存」新的記憶時，會需要先刪除舊的記憶。如果可以選擇要清除哪些、留下哪些，不是更好嗎？所以我們會需要常用到那些我們想要留住的記憶。

 




#9 我們的大腦不太會感到痛



我們的大腦會對「痛」產生反應，但卻對它自己的痛不太敏感，因為我們身體沒有其他的器官可以接受這個訊息。但大腦旁邊的血管跟神經還是感覺得到痛楚哦。




 

#10 我們可以改變我們的大腦



          任何活動跟行為都會讓大腦創造出新的神經連結點。如果我們自己覺得自己始終無法升職，那這個想法就會讓大腦把現況維持下去。如果我們開始跟自己說「我會成功」，那大腦就會開始給你更多的機會去看到那些成功的要素。

 

分享出去，讓更多人知道關於大腦的知識吧！

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：via:brightside)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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