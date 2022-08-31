【無奇不有】15張真實存在世界上的「魔性雕像」 第1張從天而降的人臉

#1 人臉穹頂，加拿大



這座雕像最酷的就是從裡面向外看，會看到不一樣的畫面，這是一個12米的線框形式的頭部，由西班牙雕塑家 Jaume Plensa 發明。











#2 羯磨，美國



韓國雕塑家與美國雕塑家共同打造，雖然雕像的高度只有7米，但看起來就像是永無止境。











#3 最後的晚餐，美國



作者對達文西達賴喇嘛的壁畫進行了重新思考。在著名的死亡谷的背景下，這些雕塑在晚上特別神秘，晚上看很容易被嚇到。











#4 鑽石，澳大利亞



如果不仔細看的話，你絕不會發現它是被鋼絲所拉住的。











#5 平衡雕像，杜拜



由波蘭藝術家 Jerzy Kedziora 所設計，彷彿無視於地心引力的不科學雕像。











#6 小提琴手紀念碑，荷蘭



一名小提琴手從阿姆斯特丹市政歌劇院的地板破土而出，很難不讓人多看幾眼。











#7 飛天保時捷，英國



由藝術家 Gerry Judah 所創作的飛天保時捷，難以置信的汽車雕塑似乎湧入無限的空間。







