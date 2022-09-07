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07/09/2022

【愛的證明】11張「人性其實充滿愛」的溫暖故事 相信這個世界其實很善良

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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    本欄每周更新

 

          愛與善良是人們所需要的，它能使可怕的病痊癒、能將人們從險惡的環境中救出來，使我們的人生充滿喜悅和意義。國外媒體整理了2016年世界上發生的善良故事，一起來看看吧！

 

#1 一名獸醫跟1100隻流浪貓分享了她的家



67歲的獸醫 Lynea Lattanzio 有著一顆非常善良的心。7年裡，她從街上陸續帶回了流浪貓，治療牠們、給牠們一個新家。有很長一段時間她都是靠著自己的力量，在沒有其他任何金錢資助的情況下照顧牠們，後來在另一位女士的幫助下召集了志工，她們一起為這件善舉幫忙。現在 Lynea 收留了超過1,100隻貓，每隻都相當健康、受到良好照顧以及被愛包圍。

 

#2 一家清潔公司為罹癌婦女提供免費的清潔服務



創辦人 Debbie Sardone 接到一個客戶的電話。客戶說，因為她在進行癌症的治療，所以無法再享用該公司的服務了。於是 Debbie 想到這個點子，公司的目標：讓罹病婦女們擺脫不必要的擔心，讓她們能夠專注的在健康和治療上。從2006年起，公司成功為超過一萬九千位婦女服務，其價值超過550萬美元。

 

#3 一名150公斤的舉重選手跟一名12歲老化症女孩成為最好的好友



David 是一名舉重選手，體重150公斤的他可以躺舉272公斤，綽號野獸。在一場罕見疾病機構的舉重活動認識了患有老化症的12歲小女孩 Lindsay，Lindsay 的身體會比一般人老化快8-10倍，醫生認為她活不過13歲。David 被她勇敢面對人生的態度感動，真正了解「力量」背後的意義。「大家看到我時都認為我很強壯，但她比我還強壯。」David 說道。

 

#4 一名女孩救了一隻流浪狗，並給予牠嶄新的生活


希臘女孩 Walia Orfanidis 注意到街上有隻病的很重的米克斯，她毫不猶豫地上前幫助牠。但事情並沒有那麼簡單，這隻狗狗對人類相當恐懼，而且飽受各種疾病的折磨，但女孩並沒有放棄牠，持續努力的用愛關懷牠，狗狗終於好轉了起來，並且接受了她。

 

#5 這名男子每個禮拜都會幫這名流浪漢買杯咖啡，後來得到了溫暖的回報



Joe Wilson 每天在他最喜歡的咖啡廳用完早餐後，都會和身旁賣雜誌的流浪漢聊上幾句，給他幾英鎊。隨著天氣變冷，Joe 開始都會買熱咖啡給他。就在某個星期六，Joe 一如往常的在咖啡廳吃早餐，他要結帳時店員告訴他帳單已經有人付了。原來那名流浪漢前一晚中了20英鎊的刮刮樂，決定向這位一直幫助他的好心人表達感謝。

 

 

 

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