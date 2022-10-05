【都市傳說調查】禿頭的人手機必定留著頭髮濃密時的照片?

又到了這一趴跟大家分享日本節目「有的沒的調查局」本周的內容了，今天不是準備心理測驗給大家看，因為這期沒有(攤手)，不過節目中後段有一個單元我覺得很有趣，甚至主題跟螢幕前的許多人應該都有關聯(笑)，那就是〝據說〞、〝傳說〞、〝江湖傳言〞表示，「禿頭的人手機必定留著頭髮濃密時的照片」，以下我們就來看看街訪調查的結果：















這個單元是綜藝節目的人員「中西」、「金山」兩個想出來了，也就是想要應證自己的想法，所以特別外拍了一集內容，相信無論是任何〝頭皮感到寂寞〞的朋友都有興趣的專題，那麼這次想要調查的主題，就是「禿頭的人手機必定留著頭髮濃密時的照片」，因為手機比較好攜帶，所以照片就變成了貼身不離手的回憶，於是兩人立刻上街尋找受訪對象，而目標就是跟他們一樣的禿頭男子，而上前除了表明自己是日本電視台的人員以外，也詢問對方手機裡是否有留著〝濃密茂盛〞時的照片，結果第一位受訪者就有帶，而照片中就是他14年前的樣子。















至於被問到為什麼隨身攜帶〝濃密茂盛〞時的照片，對方是這樣回答的~不管是哪一種吃飯、喝酒場合，現場氣氛陷入低迷，只要把這照片拿出來場面瞬間炒熱





















接著三人聊起了剃頭的方式，聊了一下後節目組歸納出三種剃頭的工具，分別是高手專用T字刮鬍刀















中段高手使用刮鬍刀















初心者使用的是理髮使用的推頭剪，而關於剃頭這方面路人給出自己的建議，他會使用T字刮鬍刀，是因為刮鬍子也是用這把，心想著下巴能用頭頂也能用，結果就很順的刮完了頭毛，但這不是每一個人都有勇氣做的事情，畢竟會害怕割到頭皮之類的，但這位使用者表示，這就像極限運動那樣，用過一次體驗過那個爽度就回不去惹















