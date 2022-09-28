28/09/2022
【心理測驗】超神準！測驗你的戀愛到底是屬於哪種類型？
兩個人因為彼此相愛而在一起，那在感情中你是屬於被動接收型，還是專一忘我型呢？來做個愛情心理測驗吧，它可以讓你的戀愛模式暴露在陽光底下，使得你更瞭解自己在愛情裡的另一個自我。
1、清晨醒來時，心情通常都很愉快嗎？
是→接第2題
否→接第3題
2、常會不大腦思考便直言不諱？
是→接第4題
否→接第5題
3、喜歡騎馬、網球等運動嗎？
是→接第6題
否→接第7題
4、慌張時會有迷糊的舉動？
是→接第8題
否→接第9題
5、如果結婚遭到家人反對，有勇氣與男友同居？
是→接第10題
否→接第11題
6、在必要的情況之下，會連喝咖啡的錢也一併省下來？
是→接第9題
否→接第10題
7、即使自己的意見遭人反對，還是會堅持己見？
是→接第11題
否→接第12題
8、購買衣服時不會失去主張？
是→接第13題
否→接第14題
9、會做菜給自己的男友吃？
是→接第13題
否→接第15題
10、對娘娘腔的男性很討厭？
是→接第15題
否→接第16題
11、非常介意適婚年齡？
是→接第17題
否→接第18題
12、即使是男友也不喜歡讓他進自己的閨房？
是→接第18題
否→接第19題
13、團體旅行中常會被派為服務的任務？
是→接第20題
否→接第21題
14、會取笑朋友的戀愛方式？
是→接第21題
否→接第22題
15、即使在別人面前失敗，事後也不會在意？
是→接第22題
否→接第23題
16、常會把別人的笑話信以為真，而遭到對方訕笑？
是→接第24題
否→接第25題
17、對出席朋友的婚禮不是很有勁？
是→接第23題
否→接第24題
18、無法忍受房間淩亂？
是→接第25題
否→接第26題
19、為了想見男友一面，會悄悄地在男友常出現的地方守候？
是→接第27題
否→接第26題
20、和每個人都能立刻熱絡起來？
是→A型
否→接第28題
21、對於細密的工作很不擅長？
是→接第28題
否→接第29題
22、和大夥在一起時，自己會變得很多話？
是→B型
否→接第30題
23、會一輩子都從事具生活意義的工作？
是→接第29題
否→接第30題
24、做任何事都不喜歡告訴別人？
是→接第31題
否→D型
25、不擅于向人撒嬌？
是→接第30題
否→接第31題
26、男友太多，處理上很棘手？
是→接第32題
否→F型
27、看悲劇時會感動流下眼淚？
是→接第32題
否→E型
28、說謊時，容易被拆穿？
是→A型
否→B型
29、面臨危機逼近時，會全力一搏？
是→B型
否→C型
30、認為和社會名人要士交往很榮耀？
是→C型
否→D型
31、感情很容易受傷？
是→D型
否→E型
32、海外旅遊時，對服裝方面很考究、用心？
是→E型
否→F型
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