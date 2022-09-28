  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

28/09/2022

【心理測驗】超神準！測驗你的戀愛到底是屬於哪種類型？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

           兩個人因為彼此相愛而在一起，那在感情中你是屬於被動接收型，還是專一忘我型呢？來做個愛情心理測驗吧，它可以讓你的戀愛模式暴露在陽光底下，使得你更瞭解自己在愛情裡的另一個自我。

 


1、清晨醒來時，心情通常都很愉快嗎？

是→接第2題

否→接第3題

 


2、常會不大腦思考便直言不諱？
是→接第4題

否→接第5題

 


3、喜歡騎馬、網球等運動嗎？
是→接第6題

否→接第7題

 


4、慌張時會有迷糊的舉動？
是→接第8題

否→接第9題

 


5、如果結婚遭到家人反對，有勇氣與男友同居？
是→接第10題

否→接第11題
　　


6、在必要的情況之下，會連喝咖啡的錢也一併省下來？
是→接第9題

否→接第10題

 


7、即使自己的意見遭人反對，還是會堅持己見？
是→接第11題

否→接第12題

 


8、購買衣服時不會失去主張？
是→接第13題

否→接第14題

 


9、會做菜給自己的男友吃？
是→接第13題

否→接第15題

 


10、對娘娘腔的男性很討厭？
是→接第15題

否→接第16題

 


11、非常介意適婚年齡？
是→接第17題

否→接第18題

 


12、即使是男友也不喜歡讓他進自己的閨房？
是→接第18題

否→接第19題

 


13、團體旅行中常會被派為服務的任務？

是→接第20題

否→接第21題

 


14、會取笑朋友的戀愛方式？
是→接第21題

否→接第22題

 


15、即使在別人面前失敗，事後也不會在意？

是→接第22題

否→接第23題

 


16、常會把別人的笑話信以為真，而遭到對方訕笑？
是→接第24題

否→接第25題

 


17、對出席朋友的婚禮不是很有勁？
是→接第23題

否→接第24題

 


18、無法忍受房間淩亂？
是→接第25題

否→接第26題

 


19、為了想見男友一面，會悄悄地在男友常出現的地方守候？
是→接第27題

否→接第26題

 


20、和每個人都能立刻熱絡起來？
是→A型

否→接第28題

 


21、對於細密的工作很不擅長？
是→接第28題

否→接第29題

 


22、和大夥在一起時，自己會變得很多話？
是→B型

否→接第30題

 


23、會一輩子都從事具生活意義的工作？
是→接第29題

否→接第30題

 


24、做任何事都不喜歡告訴別人？
是→接第31題

否→D型

 


25、不擅于向人撒嬌？
是→接第30題

否→接第31題

 


26、男友太多，處理上很棘手？
是→接第32題

否→F型

 


27、看悲劇時會感動流下眼淚？
是→接第32題

否→E型

 


28、說謊時，容易被拆穿？
是→A型

否→B型

 


29、面臨危機逼近時，會全力一搏？
是→B型

否→C型

 


30、認為和社會名人要士交往很榮耀？
是→C型

否→D型

 


31、感情很容易受傷？
是→D型

否→E型

 


32、海外旅遊時，對服裝方面很考究、用心？
是→E型

否→F型
　　

 

 

 

↓↓↓下頁睇分析↓↓↓

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk