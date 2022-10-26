  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

26/10/2022

【引發話題商品】看不清楚的鴨鴨，一瞬間認為自己有老花的趣味設計

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

              今天跟大家分享的主題是「看不清楚的鴨鴨」，話說隨著年紀越來越大白頭髮越來越多，我開始注意到身邊的人使用手機的頻率也開始降低，主因並不是因為遠離3C產品多走向戶外或陪伴家人，而是老花眼讓人看不清楚東西，更別說手機追劇、打遊戲甚至看直播，眼鏡都得拿起來把手機離自己遠一點才看得清楚，年紀大真的是累啊()

 

 

圖片來自：ハルメクWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近有推主「@Koduck_2016」就在社群媒體上發了一張照片，主題就是自己一直被關注的瞬間，如果你不是明星、偶像藝人為什麼會被盯著看呢？不是沒戴口罩喔，而是仔細一看大家的目光視線都集中在購物袋上，原來所有的人都想知道眼前的這個鴨子為什麼會霧霧的．．．

 

圖片來自：@Koduck_2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真相並不是除了推主外的其他人一瞬間都得了老花眼，而是這本來就是一款有著趣味設計的購物袋，在「minne」網站上有販售相關商品，除了購物袋以外，像是T恤、帽T等都有相同設計的商品，作者為「ekot」，而這個霧霧的鴨鴨設計，則是來自繪師「タカ/笹川ラメ子」的作品

 

圖片來自：minne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「看不清楚的鴨鴨」購物袋 3480 日幣


圖片來自：minne

 

 

 

「看不清楚的鴨鴨」T() 3480 日幣

 

 

圖片來自：minne

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk