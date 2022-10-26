【引發話題商品】看不清楚的鴨鴨，一瞬間認為自己有老花的趣味設計

今天跟大家分享的主題是「看不清楚的鴨鴨」，話說隨著年紀越來越大白頭髮越來越多，我開始注意到身邊的人使用手機的頻率也開始降低，主因並不是因為遠離3C產品多走向戶外或陪伴家人，而是老花眼讓人看不清楚東西，更別說手機追劇、打遊戲甚至看直播，眼鏡都得拿起來把手機離自己遠一點才看得清楚，年紀大真的是累啊(哭)，

圖片來自：ハルメクWEB

最近有推主「@Koduck_2016」就在社群媒體上發了一張照片，主題就是自己一直被關注的瞬間，如果你不是明星、偶像藝人為什麼會被盯著看呢？不是沒戴口罩喔，而是仔細一看大家的目光視線都集中在購物袋上，原來所有的人都想知道眼前的這個鴨子為什麼會霧霧的．．．

圖片來自：@Koduck_2016

真相並不是除了推主外的其他人一瞬間都得了老花眼，而是這本來就是一款有著趣味設計的購物袋，在「minne」網站上有販售相關商品，除了購物袋以外，像是T恤、帽T等都有相同設計的商品，作者為「ekot」，而這個霧霧的鴨鴨設計，則是來自繪師「タカ/笹川ラメ子」的作品

圖片來自：minne

「看不清楚的鴨鴨」購物袋 3480 日幣





圖片來自：minne

「看不清楚的鴨鴨」T恤(白) 3480 日幣

圖片來自：minne