02/11/2022
【人生好難】打開包裝失敗照大賽，這確定不是設計不良還是手殘QQ?
其實開包裝苦手這件事每天都有人發生，可能你維持了一天努力不讓自己心情不美麗，但最終常常在開包裝這邊破功，講出你今天第一句三字經XD
圖片來自：@arrows_5G
▼大家以為開包裝失誤這種事只是偶然嗎？有網友可以試給你看，連續三次開包裝都可以NG的情況
圖片來自：@ANFINI_MDKDfan
▼像這種零食包其實很容易失誤，有網友乾脆直接從底部開始破壞，這樣就不會有被零食羞辱的感覺(誤)
圖片來自：@_AX_llk_
▼網友表示：我都不知道這個原來是可以分離的．．．
圖片來自：@T_Rog_mt
▼還有像是這種盒裝冰淇淋，撕開包裝也是會常常發生NG狀況，讓你有一種中了陷阱的感覺
圖片來自：@bomupuri_pad
▼跟整個包裝紙撕開結果等於沒撕的情況比起來，這種狀況也頗讓人感到絕望
圖片來自：@se3490a
▼跟上述狀況比較起來，或許這種撕了一半的情況已經是好的了！？
圖片來自：@MouSonnaZiki0_0
▼這不是爽，這是不爽
圖片來自：@apple_ongeki
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