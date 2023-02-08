【變老了嗎】２０歲與３０歲的差別 你被說中了多少個呢?

你被說中了多少個呢？ 是否覺得自己真的變老了？

▼對於外宿地點的要求

２０歲時：「這裡真好！我找到了完美據點！」

３０歲時：「難以置信。床邊竟然沒有插座......」









▼對於社交活動的想法

２０歲時：「這裡真好，我交到好多朋友！」

３０歲時：「好想知道，到底什麼時候可以走......」









▼生日禮物的偏好

２０歲時：「天啊......WTH」

３０歲時：「哇嗚~你怎麼知道我要這個♥」







▼當年的雄心勃勃

２０歲時：「我一定要成為改變世界的偉人！」

３０歲時：「啊～這個椅子真的超舒服der」









▼比基尼身材

２０歲時：「或許我應該換一件泳衣...這樣穿好顯胖」

３０歲時：「叮~帥氣出場！」









▼朋友的需求

２０歲時：「我有一群朋友呢！」

３０歲時：「史帝夫是我唯一的朋友呢，史蒂夫一定活的要好好的！」









▼出車禍之後的心情

２０歲時：「感覺不錯！」

３０歲時：「昨天睡不好啊......」









▼當鈴聲響起時

２０歲時：「耶！又有人想我了！」

３０歲時：「呃...天啊又來了......」









▼跟另一半約會







