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17/05/2023

【原來係咁】6個感覺被騙很大的「有趣知識」！

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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    本欄每周更新

 

 1. 拿破崙與人面獅身像斯芬克斯的鼻子。


埃及吉薩的人面獅身像，最出名的就是其缺損的鼻子。民間普遍流傳，拿破崙的軍隊在1798年與土耳其人打仗時，破壞了人面獅身像；但根據丹麥海軍上校兼探險家弗雷德里克 (Frederic Norden)，在埃及探訪後所著作的《埃及和努比亞遊記》(Travels in Egypt and Nubia) 一書，早在1737年，人面獅身像的鼻子就不見了。






2. 梵谷和他的左耳。


藝術界的普遍說法是，梵谷割下了自己的左耳，送給了心上人；但真相是他那時與藝術家好友高更 (Paul Gauguin) 住在一起，但因為患病精神失常，兩人經常吵架。1888年一次爭吵後，高更氣憤離去，梵谷則用剃刀割下了左耳。不過也有另一個說法是，兩人爭吵時，梵谷先對高更動手，高更防衛下砍中梵谷的左耳。後來他為了自保，才編出梵谷自殘的故事。總之，割耳朵與心上人無關。






3. 維京人的角盔。


頭盔上的一對巨大牛角，是現代人對於維京人驍勇好戰的普遍印象，然而根據考古學家，其實當時，這樣的頭盔只會在慶典場合或喪禮上出現，而非用於戰鬥。此外，角盔早在青銅時代便出現，比維京時代早的多。





4. 巨石陣。


巨石陣的建造方式與用途，仍是當代最大的謎題之一。然而它過去的模樣其實與我們現在所見相差甚遠，1901年， 英國冶金工程師威廉戈蘭德 (William Gowland) 便曾負責巨石陣的重建修復。根據過去的照片，多少能看出現在的巨石陣與過去的巨石陣頗為不同。






5. 美洲大陸新發現：


根據我們所學的歷史，哥倫布於1492年發現了美洲新大陸。然而，其實早在10世紀末，維京人就已經遠渡重洋、登上美洲大陸的東北邊陲。維京人曾在當地探索殖民了一段時間；但後來因為各種原因，打道回府。




6. 古代愛爾蘭說唱詩人莪相 (Ossian) 的詩。


1762年，蘇格蘭詩人麥克菲森 (James McPherson) 聲稱「發現」莪相的原稿詩，並翻譯了《芬戈爾》和《帖木拉》兩部史詩，然而當被要求秀出原稿時，麥克菲森卻拿不出來，直到現在這些他所謂的原稿仍未找到，也有學者認為，這些作品大部分很可能是麥克菲森自己的創作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：silviayellow.pixnet.net)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

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