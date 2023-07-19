【無奇不有】盤點5個設計超級瞎的商品 ！#5. 讓買了瑕疵洋裝的苦主差點被瘋狂摸屁股的衣服！

大家好～在買衣服的時候，很多人都一定會試穿一下，然後請朋友幫忙看，可是有時候也會有那種自己一個人逛街，或是有朋友也看不到的盲點的時候。或是各種產品也會有很多設計瑕疵，這時候不小心買到的話真的超困擾！

ebaumsworld就整理出一些設計超級瞎的商品，包括讓買了瑕疵洋裝的苦主差點被瘋狂摸屁股的衣服！





#1 是想害人跌死嗎？











#2 自從買了這面地圖後，考試都考不及格呢！









#3 謝謝你喔，飲水機！











#4 模特兒會很傷心的吧......











#5 最後就是這件洋裝了。

苦主說她買了這件修飾身形的黑白洋裝，結果穿出門後不知為何覺得別人一直盯著她屁股看。回家後室友才說：你是沒看過背後的造型嗎？感覺，好像洋裝被夾屁縫啊......









被這些瞎設計所害的苦主真的太慘了，所以說要買穿在身上的東西或重要物品前，還是找個朋友一起，才不會有盲點啊！





(資料來源：beauty321.com)



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