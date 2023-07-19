  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

19/07/2023

【無奇不有】盤點5個設計超級瞎的商品 ！#5. 讓買了瑕疵洋裝的苦主差點被瘋狂摸屁股的衣服！

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

          大家好～在買衣服的時候，很多人都一定會試穿一下，然後請朋友幫忙看，可是有時候也會有那種自己一個人逛街，或是有朋友也看不到的盲點的時候。或是各種產品也會有很多設計瑕疵，這時候不小心買到的話真的超困擾！

 

          ebaumsworld就整理出一些設計超級瞎的商品，包括讓買了瑕疵洋裝的苦主差點被瘋狂摸屁股的衣服！


#1 是想害人跌死嗎？





#2 自從買了這面地圖後，考試都考不及格呢！




#3 謝謝你喔，飲水機！





#4 模特兒會很傷心的吧......





#5 最後就是這件洋裝了。

苦主說她買了這件修飾身形的黑白洋裝，結果穿出門後不知為何覺得別人一直盯著她屁股看。回家後室友才說：你是沒看過背後的造型嗎？感覺，好像洋裝被夾屁縫啊......




被這些瞎設計所害的苦主真的太慘了，所以說要買穿在身上的東西或重要物品前，還是找個朋友一起，才不會有盲點啊！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk