【不需要學PS】超完美細節美到出書 插畫苦練「10年小畫家」

相信許多七、八年級生對於Windows 內建的「小畫家」，一定都不會感到陌生吧！許多人在小時候都會利用這個預載軟體，畫出了許多美好的童年回憶，不過在專業修圖軟體 Photoshop 推出之後，「小畫家」也逐漸被大家所遺忘了！不過國外卻有一位業餘插畫家多年來仍然堅持使用「小畫家」來作畫，而且呈現出來的作品竟然還有出版商願意發行！



這位插畫家名叫 Pat Nines，正職是在醫院的接待處工作，每當他值夜班太無聊時，都會開啟「小畫家」來消磨時間。





就這樣持續了十幾年的繪畫功力之後，Pat 如今使用小畫家創作出來的作品絕對會令所有人都為之驚艷。





後來他決定要創作一本講述1980年代美國夏令營的故事，而且計劃要自費出版這本畫冊！





而書中的題材也不是一般人所想像的那麼平淡，裡面充滿了各種腦洞大開的劇情，靈異事件、怪物甚至幽靈等等都層出不窮。





參與夏令營的學院們都非常的豪放不羈，而營隊的輔導員也非常奇葩、搞笑！





這群參加夏令營的年輕人，也遭遇了許多不可思議的怪事！





甚至還潛入了對立的另一個營隊當中，展開他們的心腹大計！





旅程中當然會遇到許多的困境，不過學員們都一一克服了！





看完之後是不是也覺得這本作品有點意思呢？這本書名叫做《Camp Redblood And The Essential Revenge》，裡面的插圖都是 Pat 利用「小畫家」花了十幾年的時光創作出來的！





上圖這些如此精緻的作品，如果不說的話真的無法想像是利用「小畫家」來完成的！能夠十幾年始終如一的堅持使用「小畫家」來作畫，真的非常佩服 Pat 的驚人毅力！





(資料來源：beauty321.com)



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