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30/08/2023

【唔講唔知】沒幾個人知道 9個「全球品牌Logo」背後的小故事

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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    本欄每周更新

 

          世界上的國際知名品牌Logo、公司名稱大家都很熟悉，但是說到設計來源就應該沒幾個人知道了。下面特別為大家解密9個全球Logo背後的故事，沒想到安卓機器人居然是廁所門上的男女圖案合而為一而完成的吧？



1. 百事可樂

創始人Caleb Bradham本身就是藥劑師，無意間發明出後來賣遍全世界的百事可樂！他本來把飲料取名「Brad’s Drink」，後來覺得百事可樂裡面含有可以幫助人體消化的胃蛋白酶 （Pepsin），於是決定在1898年正式把名字改成「Pepsi」。




2. 加倍佳

這款棒棒糖很多人都懂，但是你知道它的誕生其實很貼心嗎？原來的加倍佳只賣一般糖果，但是由於產品太大顆，顧客反應無法在短時間內吃完，小孩又會吃到手黏黏…最後經過特別研究後，決定在糖果上面加一顆棒子，然後棒棒糖就誕生啦！還有一點值得提的是，西班牙知名超現實主義畫家達利 (Salvador Dali) 還幫過加倍佳設計過LOGO中的雛菊形狀！




3.華碩

LOGO「ASUS」靈感來源其實是希臘神話的「天馬」 (Pegasus) ！




4. 宜家家居

「IKEA」英文字母的組合其實公司創始人名字 Ingvar Kamprad 的開頭「IK」，再加上生長的農莊Elmtaryd的開頭「E」和村落的名字Agunnaryd的開頭字母「A」，拼起來就是IKEA了。



 

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