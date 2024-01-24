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24/01/2024

【無奇不有】泡麵當婚宴菜！印尼婚禮驚現泡麵　賓客讚不絕口

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          印尼一場婚禮在近期引發熱議，因為出現泡麵當作喜宴的菜色。這場婚禮在雅加達舉行，有廚師等候並現煮的各種美食攤位，讓賓客可以自由選擇喜歡的菜色。其中一個攤位出現不同口味的「Indomie」泡麵，引起賓客排隊，許多人更拍攝影片並上傳社群平台。

          這則影片在社群平台上廣為流傳，影片中可看到攤位上也擺放著不同的配料，有蔬菜、牛肉丸、肉片和雞蛋等等，都可以拿來跟泡麵搭配，意外成為當天這場婚禮的亮點，而這對新人也準備了至少一百包泡麵給賓客。

 



          許多網友紛紛指出泡麵當作菜色很有創意，認為自己在場的話也會去泡麵的攤位排隊。不過也有部份網友認為泡麵難以登上大雅之堂，不應當成喜宴菜色。

          根據當地媒體報導，泡麵當作喜宴已成為流行，近幾年的婚宴上經常可以看到泡麵的蹤影，賓客也紛紛稱讚看到泡麵會有一種熟悉感，在眾多供應傳統菜色的婚宴中特別新鮮有創意，也讓賓客在婚宴上有更多選擇。




 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：nownews.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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