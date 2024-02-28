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28/02/2024

【心理測驗】MBTI動物人格 12題測出你跟哪種動物最相似

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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    本欄每周更新

 

         風靡全球的MBTI人格測驗很多人都已經做過了，但是你知道自己的MBTI人格特質和哪種動物相似呢？陸網近期很紅的「MBTI動物人格」，透過12道簡單的情境題，就可以測出你和甚麼動物最像，也可以分析出你在朋友、另一半和陌生人面前會表現出怎樣的一面，快點來測測看吧！



圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》



Q１：你喜歡將自己的日常或是心事在社群媒體上分享嗎？
A.喜歡
B.一般或不喜歡




Q２：在團隊合作中，你更喜歡跟「沒什麼能力但是不會出包」還是「能力很好但容易表現失常」的人合作？
A.前者
B.後者





圖片來源：JTBC《代理公司》

Q３：你會因為一個人給你的第一印象不好就遠離他嗎？
A.會
B.不會




Q４：你一般是如何發現對方在和你說謊？
A.發現事情的邏輯不合理
B.靠直覺慢慢推理





圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》




Q５：你覺得擁有「豐富的人脈」和「優秀的自身能力」，哪個更重要？
A.前者
B.後者




Q６：你會給曾經傷害過自己的人留面子嗎？
A.會
B.不會


圖片來源：MBC《人生勝利組》

 


Q７：你如何看待約會遲到的行為？
A.完全沒辦法接受
B.可以接受




Q８：你更偏好「說走就走」的旅行還是「經過仔細規畫」的旅行？
A.說走就走
B.仔細規劃





圖片來源：Disney+《單戀原聲帶》

 

 


Q９：在你看來，一件就算付出再多也無力改變結果的事情，是否還值得你繼續做呢？
A.值得
B.不值得




Q10：「朝令夕改」和「一成不變」哪個更令你感到厭煩？
A.朝令夕改
B.一成不變


圖片來源：愛奇藝《流星》




Q11：無聊的時候你傾向於？
A.約朋友出門
B.自己找事情做




Q12：你更認同下面哪個說法？
A.生命在於靜止
B.生命在於運動


圖片來源：tvN《Wedding Impossible》



心理測驗結果>>點這


 

 

 

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

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