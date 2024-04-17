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17/04/2024

【男生最好不要看】6個女生真實生態! 女生根本不是什麼夢幻生物啊～

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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            男生跟女生不只生理不同，在思考上也不太一樣。很多男生都說不知道女生在想什麼，女生也會抱怨不懂男生到底在搞什麼。或許是不太了解彼此的緣故，有時候男生經常會把女生想得很夢幻，但其實女生大多數都是外表夢幻，當回到家之後就會現出原形了XD 網站curazy分享了日本漫畫家所畫的「男生最好不要看的女生真實生態」，女生根本不是什麼夢幻生物啊～



1. 洗完澡後


理想：圍著一條浴巾超性感的走向男友

現實：素顏又全裸、頭髮還用毛巾包起來




2. 睡衣


理想：可愛又帶點性感的款式、通常都是粉紅色，頭髮還要綁成可愛的雙馬尾

現實：超樸素的舊衣服，頭髮全往後綁+一底都不可愛的眼鏡





3. 打噴嚏


理想：超萌又超可愛

現實：發出路邊阿伯的聲音，有很高的機率口水全噴




4. 睡臉


理想：讓人很想抱住她、跟她一起睡

現實：亂髮、翻白眼、打呼超大聲




5. 生理期


理想：默默覺得肚子痛

現實：跟同伴大聊經期狀況




6. 內衣


理想：上下成套的可愛內衣

現實：穿了2～3年的破爛內衣



不知道是不是受電視劇和電影的影響，有些男生會以為女生洗完澡出來的樣子大概就是跟洗澡前一樣，只是衣服脫光換成浴巾。但都洗澡了出來當然是素顏啊XDD 而且頭髮一定要包起來才不會滴水！洗完澡很性感什麼的現實生活中是很稀有的ww

 

 

 




(原文出自：curazy)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

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