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03/04/2024

【原來係咁】7個全世界「只有10%的人知道」的暗黑真實知識

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         阿姆斯壯登陸月球時，曾說出至理名言「我的一小步，是人類的一大步。」阿姆斯壯當然不是在炫耀自己在月球上插頭香，而且後來這句話也被當作科學進步的一種譬喻。許多現今我們習以為常的定律或發明，都是經由科學家的苦心研究和實驗得出的，就像富蘭克林為了證明閃電也是一般的電，不惜親自去放風箏一樣。


根據brightside分享，以下是7個已經與你共存在地球上很久，而且你每天都會接觸到，但你可能不曉得其背後涵義的暗黑小知識，絕對會推翻你到目前為止的人生認知。而且不要懷疑，它們都是真的！



#1 打勾勾是現在跟別人約定某一件事時會用到的手勢。打勾勾的起源是日本小朋友約定時的手勢，但最早可以追溯到江戶時代，當時的罪犯會切掉自己右手的小指來表示忠誠，後來才演變成小朋友之間的儀式。




#2 在這個地球上，螞蟻的數量是人類的160萬倍多，也就是說全世界有約莫1至10萬億隻螞蟻。




#3 草莓並不是草莓的果實，這句話聽起來像鬼打牆，但其實我們平常吃的草莓只是「假果」，真正的果實是草莓上面的綠色以及白色小點。



 

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