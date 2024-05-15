【超強點子】17個你從來沒想過但一點出來你就會IQ高漲的超棒人生靈感(下)

9.「我開始約會前都不知道我放的屁有這麼多。」









10.「每次我聽到有人用外語跟他們的狗狗說話的時候，我腦海中第一個蹦出來的想法就是『那隻狗聽不懂妳在說什麼啦小姐！』」





但本來就聽不懂啊！









11.「『無人區 (Man同時有人跟男人的意思)』是個不錯的蕾絲邊酒吧的名字。」











12.「放2天假：一般的週末。放3天假：休息充足。放4天以上假：把在社會上生存的每一項技能都忘光光。」











13.「如果歐普拉不有名的話，她大概會跟一些臉書上的媽媽一樣，被假新聞、釣魚文章跟網路小白騙。」











14.「我們不該給大屠殺殺手或強暴犯任何新聞版面以及他們想要聽到的暱稱、而是該給他們荒謬的稱號，像是『婊子男孩槍手』、『小GG癡漢』或『鼠臉縱火犯』，然後依法隱藏他們的真實姓名。」





到時候人們只會想起他的超悲劇綽號…









15.「我糾正『自動選字』的次數比它糾正我的次數多。」











16.「殭屍下半身應該要全裸。他們因為缺水跟腐爛變得那麼乾瘦，會讓褲子掉下來才對。」



這麼說也是有道理耶！



17.「冰塊酷巴曾在饒舌歌裡提到他有多反對警察，但是他現在總是在電影裡扮演警察或執法人員。」











(資料來源：TheChive)



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