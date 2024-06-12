【原來係咁】14個「後悔沒有早一點知道」的搭機小知識　如果你在「星期一早上」買機票就虧大了！

大家一年會出去旅遊幾次呢？在努力工作的同時，適當的放鬆是很重要的。然而，為了讓你出國旅遊的經歷更方便、更節省，其實有許多小技巧可以靈活使用！國外網站《BrightSide》就整理了14個搭機小知識，快來一起看看吧！







1. 如何處理行李。





許多人認為，「小心輕放」的貼紙可以幫助他們保護行李免受損壞。事實上，帶有這些貼紙的行李通常放在其他行李的頂部，這意味著它們將是最先送到你面前。還有一個小技巧：幾乎所有乘客的行李都是暗色系的。因此，為了不必花費大量時間尋找你的行李，請購買一件顏色鮮豔的。











2. 如何正確包裝你的東西。





填滿你包裡的所有空間，這樣你的東西就不會在裡面自由移動。重物應放在袋子的兩側附近，最脆弱的部分應放在中間。 玻璃物品應用紙板包裹而不是布。例如，你可以使用舊鞋盒，與柔軟的毛巾不同，厚紙盒可以更好的保護易碎物品。











3. 購買機票時如何省錢。





Ctrl + Shift + N的「無痕視窗模式」可以幫助你買到更便宜的機票。因為如此一來，航空公司網站將無法記錄你的搜索歷史記錄，也不會試圖以更昂貴的價格提供機票。另外，還有一個方法是以目的地國家的語言購買機票。這可能會有點困難，但如果使用你母語的網站，價格會上漲一些。 另外一個非常重要的規則是，最好買機票時間是星期二下午3點之後，最好在航班起飛前6週預訂，最貴的時間是周五晚上和周一早上。最後，有時候在轉機城市買機票，也許比直達航班便宜得多。











4. 如何在飛機上選擇合適的位置。





位於走道的座椅會惹怒很多人，因為扶手不能抬起。但其實有些飛機實際上允許你抬起扶手，它有一個秘密按鈕，乘務員知道這件事，但他們不太可能告訴你，因為它是故意固定的。有經驗的旅行者建議預訂座位11和12，因為迷信很多人不會預訂13號座位，所以很有可能在你旁邊或那一排座位上沒有人。









如果打算在飛機上睡覺，那你就選擇靠窗的座位，這樣就可以靠在牆上。但在你這樣做之前，請記住你通常在床上睡覺的姿勢。如果你習慣往左側睡覺，請選擇飛機的左側，反之亦然，這樣你就會更容易入睡。 另外，你也可以使用一個名叫「seatguru」的網站，你只需要輸入航班號和出發的機場，它就會向你展示哪些座位有更多的伸展空間，以及各種服務。











5. 如何在飛機獲得瓶裝水。





如果你不想在機場購買昂貴的瓶裝水，那麼在不違反安全規定的情況下，用一種不尋常的方式來獲取水。你可以在家裡冷凍一瓶水，如果冰沒有融化，你可以通過海關把水帶進去。美國國土安全部官方網站就此提出了這個正式建議。但是最好隨身攜帶一個普通的塑料瓶，並在通過海關控制後再用飲水器裝水。













6. 如何避免在機場的排隊。





許多經常飛行的旅人都注意到，如果你排隊過海關，最好選擇最左邊的櫃台。大多數人都是右撇子，他們經常潛意識的隨時向右轉，所以左邊的很可能比其他櫃台更短，移動得更快。為了不花太多時間通過海關，把所有的小物品放在夾克里，而不是放在褲子口袋裡，這樣就可以快速取下。另外，請將筆記本電腦和液體放在手提袋中。海關人員總是要求乘客從包裡取出這些東西，以便他們檢查。當你排隊時，手錶、首飾和腰帶也最好放在包或夾克里。













7. 如何在機場找到充電器。









許多旅人分享他們在機場找到很多丟失的充電線。根據機場規則，如果你丟失了一些東西並且90天內沒有認領，這些東西可以給予需要它的人。 如果你在機場找不到電源插座，可以嘗試從幾乎任何機場都能找到的巨大電視機為手機充電。在電視的另一側，你可以找到 USB連接並將手機插入其中。充電僅在電視開啟時才有效。









