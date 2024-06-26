  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/06/2024

【無奇不有】15個證明「網友比維基百科還猛」的問答　他在床底發現奇怪機器…竟挖出超毛真相！！

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

          有句話是這麼說的，網路是無遠弗屆的，這句話絕對是真的，因為或許你不知道這個問題的答案，但是世界上幾十億人口裡面一定會有人知道，今天小編要分享給你們的是15個網友們上網求解的怪問題，一起來看看到底有哪些吧。



1. 「我家的清潔工在臥室裡的梳妝台下面找到了這個，我上網查了一下也看不出這是什麼，求解 (清潔工很嚴肅地跟我說) 」




這……是一台無線錄音機。




2. 「請問這是什麼？」


一顆碎裂的牙齒。




3. 「我在花園裡發現這枚戒指，洗乾淨後發現好像長得滿特別的。」


這是早期維多利亞時代的哀悼戒指，字母來自去世的親人，通常會用18K金的黃金和黑琺瑯製作，這枚看起來應該是1820到1840年代之間的。




4. 「為什麼牛奶盒上面要做這個大洞？」




減壓孔。




5. 「幾年前我意外發現了這個小壺，但一直不知道要怎麼使用，有人知道這是什麼嗎？」


男用尿壺。




6. 「我在我爸房間發現了這個，希望這不是我想的那個……」(貞X帶？)




別怕，只是攜帶式冰爪而已。




7. 「在沙灘上發現這個謎之生物，請問這是什麼？」


魷魚蛋。




8. 「請問房子上面這個到底是什麼？」


這個世火箭發射的殘餘物，又稱為「曙暮光」現象。


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

我要回應
更多鬆一鬆文章
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk