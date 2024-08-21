【無奇不有】絕對會被媽媽罵 10種網友分享的「超瘋狂避暑方式」

夏天又來了～是說台灣根本一整年都是夏天啊XD 每年都有一種「夏天夏天夏天不冷的冬天」的感覺，冬天一過就熱到想移民...尤其現在全球暖化，氣候變得跟以前不太一樣，許多地方每年都在創新高溫。不只是台灣，其他國家也一樣熱到受不了。網站秒刊SUNDAY就分享了國外「超瘋狂避暑方式」，雖然看起來很涼但絕對會被媽媽罵wwww





1. 直接把冰塊倒進桶子裡，整個人就這樣泡進去。這方法感覺蠻好達成的，而且如果是有輪子的桶子的話還可以四處串門子XD









2. 雙腳泡水。聽說如果腳涼的話，身體其他地方也會跟著涼，這方法還蠻聰明的，而且也不用全裸www 但屁股坐的那個盆子裏面是有沒有水啊XD？









3. 電風扇綁頭。這方法的風險也太高了吧XDDD 頭髮不會被捲進去嗎!! 而且這麼近絕對會吹到頭痛www









4. 把電腦移到冰箱。也太耗電XDD 但這樣隨時有食物可以吃，感覺好爽！









5. 個人泳池。和#1有異曲同工之妙，不過這個好像更好一點，還可以玩電腦，可是沒有輪子所以無法四處串門子XD







