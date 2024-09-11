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11/09/2024

【驚人發現】飛機上的超噁心事件 16個航空公司最不想要讓你知道

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    本欄每周更新

 

 1.「我看過超多這種盥洗室，從地板到天花板都沾滿屎。」

 



2.「我在盥洗室看到一塊上面有一堆動物毛的豬排。」





3.「有位媽媽跟我要了一個紙杯，讓他兒子尿尿在裡面，然後還給我。」





4.「有位老婦人用寵物摺疊籠裝著小貓咪登機，在機上讓他出來透透氣。結果小貓咪一路跑到飛機前端，鑽進駕駛艙。最後我們必須淨空飛機上所有乘客，徹頭徹尾尋找那隻貓。」





5.「我們已經是否些飯店的常客了，為了賄賂櫃台人員給我安排更好的房間，我都會給他們好幾包飛機上的零食。有次我還給他們裝滿伏特加一口酒的水瓶。」





6.「有位駕駛員要空載返航，就坐了乘客座位。一位著急的乘客見狀跑來問我：『不好意思，如果駕駛員坐在那裡，那現在是誰在開飛機呢？』」





7.「有位阿伯站在走道中間，脫下褲子，大喊他的GG掉了。我過去跟他解釋，他的GG還在他身上，他回：『如果還在，你就抓住它啊』。」





8.「有次在一個飛45分鐘的即時航班上，有位乘客突然站起來，走到飛機尾端做起瑜珈。」





9.「有位空姐有在北卡羅萊納州的羅利市兼職跳鋼管舞，每次在羅利國際機場過夜班時，她一下飛機就直接趕往飯店，再到夜店跳一整晚，睡幾個小時後再繼續飛。」





10.「有次在一個座位後方的置物袋發現18包已經全部擠出來的番茄醬。」



 

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