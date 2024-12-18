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18/12/2024

【有誰共鳴】高中VS出社會後 7和好友鬼混時的爆笑差異圖

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    本欄每周更新

 

         到底你年少時跟出社會後與朋友聚會的情況，有什麼不一樣呢？一起來看看吧！


1. 高中和朋友聊約會經驗的時候：「我們那天差一點就牽手了！(嬌羞)」



出社會後：「為什麼好男人都討厭我，只有噁男一直纏著我？」




2. 高中時和朋友見面的時間：全年無休～



出社會後：「我完全沒有時間啊。」






3. 你高中時安慰朋友的方式：「別擔心，你會沒事的！」



出社會後：「嘿，漂亮婊子，聽好了，我得老實告訴妳….」





4. 你高中去朋友家過夜時， 越夜越嗨！



但出社會後，11點不到就體力透支了～






5. 高中時期和朋友吵架時：「我要跟你斷交！永遠斷交！」



出社會後和朋友意見不合：「好吧～我不在乎啦～」






6. 高中時和朋友維繫感情的方式：「我要妳每30秒就傳一次訊息給我，讓我知道妳沒事唷！」



出社會後，臉書：「XXX在一則留言中提到你。」


雖然你們不會每天傳訊息了，但是每次看到臉書上有什麼好笑的，都一定要標記對方的名字，叫對方看～




7. 高中和朋友相見時：




出社會後：



 

 (資料來源：BuzzFeed)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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