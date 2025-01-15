【原來係咁】16個驚奇秘密知識 IQ立刻上升10倍





1. 為什麼 貓咪會一直發出呼嚕聲？





因為他們的肚子裡住了很多隻蜜蜂。









2. 為什麼熊貓被列為瀕臨絕種的動物？





因為他們抽」竹菸」抽太兇了，很多都死於肺癌。









3. 偉大的科學家是怎麼發現地球是圓的？





因為他們發現地球儀也是圓的。









4. 你知道從外太空也能看到中國長城嗎？





只要帶張長城的明信片就好囉！









5. 你知道為什麼磁鐵有磁性嗎？





因為磁鐵的成分含鐵，鐵又是從地底下挖來的一種礦石，所以磁鐵中的鐵其實還保有地心引力。









6. 如果地球上又出現暴龍的話，人類該怎麼辦？





科學家很遺憾表示，人類的武器根本不足以對抗暴龍，但我們可以在暴龍頭上放皇冠來羞辱他們，因為他們的小手手摸不到頭頂啊！









7. 你能算出你在其他行星上的體重？





地球：正常體重／水星：你在登陸之前就死掉了／金星：你在登陸之前就死掉了／火星：你在登陸之前就死掉了／木星：你在登陸之前就死掉了／土星：你在登陸之前就死掉了／天王星：你在登陸之前就死掉了／海王星：你在登陸之前就死掉了／冥王星：冥王星已經被除名了，不算行星，但你的體重確實會比較輕！









8. 為什麼斑馬身上有紋路？





其實這是一種生存機制，有條紋看起來時尚，也比較修身，比較容易吸引異性。看，白色那匹馬是不是看起來比較胖、腿比較短？





