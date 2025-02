【心理測驗】你嚮往怎樣的愛情？7個動物問題測出你的愛情觀，選這動物容易出軌！

你對目前的感情狀況滿意嗎?想要維持一段健康穩定的感情,需要考慮很多面向,不只對方,就連自己的愛情觀也要正確才能走得長遠。你知道自己的愛情觀究竟是如何嗎?本篇帶來7題和動物相關的心理測驗,能迅速測出你的愛情觀,快往下測測看吧!



Q1:假如世界末日來臨,你只能解救一種動物,你會救以下哪種動物?

>> 測你在現實生活中會被哪一種人吸引



A | 兔子

B | 羊

C | 鹿

D | 馬











Q2:在非洲旅行中,你造訪了一個部落,部落首領堅持讓你帶一種動物回去當紀念,你會選擇以下哪種動物?

>> 測你對於哪種求愛手段最招架不住



A | 猴子

B | 獅子

C | 蛇

D | 長頸鹿











Q3:你做錯事了,上天懲罰你變成人以外的動物,你最希望變成以下哪種動物?

>> 測你想給愛人什麼樣的印象



A | 狗

B | 貓

C | 馬

D | 蛇











Q4:假如你有超能力,能讓某種動物從世界上消失,你會讓以下哪種動物消失?

>> 測你最討厭的個性中,哪一個會讓你與伴侶分手



A | 獅子

B | 蛇

C | 鱷魚

D | 鯊魚













Q5:假如你碰到一種會說人話的動物,你希望是以下哪種動物會說話?

>> 測你想和伴侶建立什麼樣的情感關係



A | 羊

B | 馬

C | 兔子

D | 鳥













Q6:在一座孤島上,你只能選擇一種動物來陪你,你會選擇以下哪種動物?

>> 測你會不會外遇



A | 狗

B | 豬

C | 牛

D | 鳥













Q7:假如你可以變為某種動物5分鐘,你會選擇變成以下哪種動物?

>> 測你對愛情的看法



A | 獅子

B | 馬

C | 貓

D | 鴿子















你選擇了哪一個?繼續往下看看心理測驗結果分析吧!