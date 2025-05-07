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07/05/2025

【溫暖照片】攝影師鏡頭下 記錄了世間最美好的瞬間

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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    本欄每周更新

 

          最近，國外發起了一個「溫暖照片」分享活動，網友們紛紛上傳出自己拍的暖心照片，並附上每張照片背後的溫暖故事。


今天，美學匠整理了12張蘊藏美好的照片，與大家一同分享照片背後的暖心故事。




1) 一位網友的外公去世了，他在收拾外公的衣服時，發現一張外公寫給外婆的紙條，上面寫著「此生最值得紀念的事，就是這樣簡簡單單的愛著你 」。

簡單的幾句話，讓人不禁淚奔。

 


2) 在同一條路上拍攝的兩張照片，相隔六年。一次是初見的青澀，一次是愛的永恆。




 

3) 網友：我陪你長大，你陪我變老。爺爺，你永遠是我的最佳舞伴。

 


4) 一位盲人想在路邊叫出租車，可始終沒有出租車停下來。直到一位好心的女孩的出現，驅散了盲人的沮喪。



就是那麼一個簡單的舉動，能讓人感到滿滿的溫暖。



5) 他打算去救助站領養一隻狗，當別人都在選顏值最高的狗時，他選中了一隻腿有先天殘疾，耳朵又凍傷了的小狗。原因很簡單，他說：如果我不去領養牠，可能就沒人願意接受它了。你不完美，但依舊值得被善待。


 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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