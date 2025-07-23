  • 報價
23/07/2025

【心理測驗】你和哪種人是天生一對？ 看出你適合哪種個性、星座的人！

  通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

          在愛情中，有些人的命運彷彿早已牽好紅線，是天生的默契配對。每一段關係的開始，都會有些微妙的契機，而每個人的性格和情感需求，似乎也決定了你和誰才是最合適的那個人。本篇根據 塔羅牌老師艾菲爾 分享神準心裡測驗：你和哪一種個性、星座的人是天生一對？是熱情浪漫還是溫柔細心，亦或是上進、積極，還是雖然木訥但專情無比的人？快往下測測看吧！

Q1：今天你要出門旅行，請問你會？
a｜安排好一切行程，包含住宿、交通和伙食 > 轉Q3
b｜只會決定好地點，並等待異地帶來的驚喜 > 轉Q2



Q2：你會怎麼收拾行李呢？
a｜簡單輕便就好，相機最重要 > 轉Q4
b｜大包小包，準備得巨細靡遺 > 轉Q5



Q3：你期待這趟旅程的哪個部分？
a｜開開眼界，好好充實自己 > 轉Q6
b｜跟著喜歡的人去哪裡都好 > 轉Q7


Q4：下了飛機準備到處走走...
a｜找些美食美酒 > 轉Q8
b｜先回飯店休息 > 轉Q5



Q5：到達飯店了，你會...
a｜整理妝髮，檢查一下房間 > 轉Q9
b｜先和伴侶相處一下再出門 > 轉Q7


Q6：參觀完景點了，你會...
a｜上傳照片，分享快樂 > 轉Q10
b｜寫寫日記，紀錄感受 > 轉Q11



Q7：跟同伴意見出現分歧了，你會...
a｜退讓，配合同伴 > 轉Q13
b｜努力協調出共識 > 轉Q12


Q8：明早還有行程，你會在今夜狂歡嗎？
a｜當然會！今宵有酒今宵醉 > 答案A
b｜早點休息，準備明天旅程 > 轉Q13


Q9：想吃的餐廳卻排了好長隊伍，你會...
a｜直接離開去吃別家  > 答案B
b｜都來了，說排就排 > 轉Q12


Q10：你會寄明信片回國嗎？
a｜會 > 答案A
b｜不會 > 轉Q13


Q11：旅行過程中突然接受到工作訊息，你會...
a｜安排零碎時間，盡快處理 > 答案C
b｜無視，不能掃了大家的興 > 答案B


Q12：你與伴侶來到壯麗的古跡，你會...
a｜一起拍下數張美麗合照 > 答案D
b｜思考並感受時間的洪流 > 轉Q13



Q13：終於回到家了，你希望另一半...
a｜一起吃美食，聊聊所見所聞 > 答案C
b｜趕快躺床補眠，好好睡一覺 > 答案D



繼續往下頁睇心理測驗結果分析吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

