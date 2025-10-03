  • 報價
  極速報價
  全文搜索
吃喝玩樂
03/10/2025

【動物奇觀】地球上最「坦蕩蕩」嘅生物？連個心都可以畀你睇穿！

  通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

          我哋成日話「人心隔肚皮」，但如果我話你知，大自然入面有一種生物，佢係完全無秘密，連個心、個肝、條腸都可以畀你睇得一清二楚，你係咪會覺得好驚訝？佢就係嚟自中南美洲雨林嘅「玻璃蛙」（Glass Frog）！點解佢哋會咁「坦白」？

 

 


科學家最初都R爆頭，諗唔明點解佢哋要演化到咁「無私隱」。後嚟先發現，呢種透明度其實係一種超高強嘅偽裝術！當光線穿過佢半透明嘅身體，會令佢嘅輪廓變得模糊，完美咁融入背景嘅樹葉光影之中，令捕食者好難發現佢。佢唔係消失咗，而係用一種更高明嘅方式「隱形」咗！

偉大嘅青蛙爸爸
玻璃蛙仲有樣嘢好令人佩服。喺交配季節之後，蛙媽媽會將啲卵產喺溪流上面嘅葉片底，然後就功成身退。之後嘅時間，就輪到蛙爸爸出場！佢會寸步不離咁守護住啲卵，用自己嘅身體幫佢哋保濕，仲要隨時警惕住黃蜂呢啲天敵，直到啲BB蝌蚪孵化出嚟，跌入下面嘅溪流入面。呢種父愛，係咪好偉大呢？

每次通通知道多啲呢啲大自然嘅小秘密，都會忍唔住驚嘆，地球真係一個充滿無限驚喜嘅寶藏！我哋以為自己好了解呢個世界，但其實仲有好多神奇嘅事等緊我哋去發掘。下次見到青蛙，不妨諗下，佢可能都有住不為人知嘅超能力㗎！

 

 

 

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票

etnet.com.hk