第五波疫情 | 又禁堂食！回歸廚房！精選5個網購平台，時令海鮮蔬果、餸菜包直送上門

政府早前宣布再次收緊防疫措施，由明天起，晚上6時又再一次禁堂食！這段日子，大家又要回歸家中廚房化身廚神！ 幸好今時今日，網購「版圖」平台由買衫買鞋買零食叫外賣，覆蓋到買餸！大家不妨考慮轉用網購食材平台，安在家中就可以買到本地以至世界各地的新鮮材料和時令蔬果！編輯為大家搜羅了5個網上超市平台，讓你可以由糧油雜貨到外國直送蔬果都買到，方便到爆！

1. 本地有機農產品：Jou Sun早晨

「Jou Sun早晨」是本港最大的本地農場直送平台，平台從50個本地農場及進口商選購超過1,500種貨品，當中有機蔬菜、新鮮水果、海鮮肉類、麵包、急凍食品、雞蛋、飲品、醬料等一應俱全。

平台以「新鮮」為主打，很多農場直送的食材都可以在收割後12小時內送到府上，保證你食到最當造、最有質素的食物！平台所出售的凍肉大多屬有機或天然產品，例如可持續發展海產、本地嘉美雞、無激素豬扒等等，食物來源和飼養方法均清楚列明，買得安心。

平台上八成蔬果都是由本地農場提供，不妨支持本土農夫！

平台上的凍肉類都是無激素，證明肉類都沒有經過打針，食得放心又健康！

「Jou Sun早晨」會在每天晚上11: 59截單，大家只要在平台買滿$300就能享有免費送貨服務，可以自選送貨的時間，最快第二日送到；如果加入會員計劃，買滿$250則享免運費，會員在每月首個星期二和第三個星期二分別享有95折優惠和$78現金代用劵。

平台每周都有多同的減價荀貨，很容易買夠$300啦！