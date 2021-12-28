【消委會】好凍啊！羽絨出動！望、聞、摸，消委會6招教揀保暖羽絨

雖然剛過去的平安夜與聖誕節不太冷，不過聖誕一過便迎來冷鋒，氣溫急降大約攝氏10度！是時候要出動禦寒衣物喇！說到保暖，除了穿著保暖衣打底之外，有一件質素好的羽絨都好重要！不過，市面上大大小小品牌都有推出羽絨，有數十款之多，價錢亦有平有貴，應該怎樣揀選？消委會以往就有6個秘訣教大家買件好羽絨，一齊看看吧！

秘訣1︰用手輕輕摸！

大家選購羽絨的時候，記得要用手輕輕捉摸羽絨，用雙手去感受一下衣服內的物料是羽毛還是絨毛佔得較多。到底要如何判斷？消委會指出，若觸摸時感受到有硬的羽毛梗，即代表羽毛含量較高而絨毛含量就相對較低，保暖效能就會較差喇！

秘訣2︰聞一聞

買衣服都要用鼻聞一聞？對！由於羽絨是來自家禽鳥類，假如羽絨未有徹底清潔和消毒，就會十分容易藏有細菌，更有可能產生異味！羽絨價格不便宜，大家記得在選購時要嗅嗅有沒有異味，以免買了不衛生的羽絨！

秘訣3︰望一望

一般而言，大家到店舖買衣服都會檢查一下有沒有破損的地方，羽絨都不例外！大家在揀羽絨時要加倍留意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等。若然車縫做工過於粗疏，久而久之，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖，那就得物無所用！

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秘訣4︰留意外層物料

羽絨的大忌就是「潮濕」！因為羽絨一旦濕水，保暖程度會大大降低，所以羽絨的外層大多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。消委會指，要做到連車縫位置都防水，技術要求就會更高，好像是在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術等等。一般來說，這些防水設計加上繁複的剪裁，衣物的價格都會偏高，大家可以自己衡量。

秘訣5︰睇衣物標籤

選購時看看衣物標籤除了可以知道如何洗濯及乾衣，理想的標籤更會詳細列出面料（shell）和內裏（lining）的成分、填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充絨量）、蓬鬆度。花少少時間閱讀標籤，這樣就不怕會買錯喇！

小知識︰絨毛和羽毛有何分別？

絨毛（down）是指鴨鵝等水鳥的胸腹部分的柔軟絨毛或朵絨；羽毛（feather）則是來自頸及兩側。羽絨的絨毛比例愈高，質素愈好，但價錢亦會相對昂貴。而取自成熟白鵝的羽絨，朵絨是最大，品質最好，而鴨絨次之，其他陸上禽鳥例如雞或火雞的毛，就會被水沾濕及不保暖，品質較差。

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秘訣6︰親身試穿

當你手上的羽絨褸成功過了以上5關，就可以進入最後一個步驟——親身試穿！市面上有林林總總的羽絨款式，各有不同的的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等。千萬不要懶惰，一定要試穿才可以感受羽絨衣的保暖性和產生「暖意」的速度，找到適合自己身型和需要的羽絨！

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資料來源︰消委會