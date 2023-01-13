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13/01/2023

【消委會報告】新年執屋大掃除遇上回南天！潮濕天氣必備吸濕劑！邊5款最高評分？竹炭或活性炭吸濕量近乎零？

#消委會報告 #家用吸濕劑 #吸濕劑 #回南天 #除濕 #防霉 #消委會 #消委會測試 #白元 #吸濕大笨象 #Topvalu #3M強力吸濕器 #強力吸濕 #竹炭 #活性炭 #吸濕啫喱 #防潮 #吸濕包 #硅膠防潮珠 #乾燥劑
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law


　　香港天氣潮濕，加上臨近新年，不少人在執屋大掃除時會順便更換衣櫃、鞋櫃中的吸濕劑，為家裏各個角落除濕防霉之餘，更具防蟲、芳香效果！消委會早前測試發現，市面上的 20 款家用吸濕劑的吸濕量、吸濕速度和回滲度極懸殊！部分樣本更出現滲漏情況！

 

 $29「白元強力吸濕器」5星滿分！

 

　　消委會從市面上購買20款家用吸濕劑作測試，包括10款盒裝型號、3款小型吸濕包、2款大型掛裝，還有5款分別為硅膠防潮珠、竹炭或活性炭產品；並參考「日本工業標準JIS S3106」，以評估吸濕劑的吸濕效能及質量。結果發現，「白元強力吸濕器」的總評分最高，獲5星滿分！而且只售$29（3盒裝），非常抵買！

 

　　獲4.5星高分的則有「Topvalu Bestprice除濕劑」、「3M 強力吸濕器」、「Goodmarks炭吸濕啫喱抽屜除濕包」、「白元強力驅塵蟎吸濕袋（花香味）12包裝」，它們在吸濕效能、包裝密封、防滲漏、防壓、防回滲、標籤資料各方面的平均表現都甚佳！

 

小型吸濕盒

［5星］#1 白元強力吸濕器（$29／3盒裝）

［4.5星］#2 Topvalu Bestprice除濕劑（$18／3盒裝）

［4.5星］#3 3M強力吸濕器（$63／6盒裝）

［4星］#4 象球牌激乾強力抽濕器（$64／6盒裝）

［4星］#5 雞仔牌超強力除濕雞（$54／6盒裝）

［4星］# 6佳之選竹炭抽濕器（$22／3盒裝）

 

大型吸濕盒

［4星］# 7 吸濕大笨象吸濕器（$127／3盒裝；補充裝$99／3盒裝）

［4星］# 8  EZ Dry抽濕器Dehumidifier（$19／3盒裝）

［3.5星］#9 克潮靈Farcent環保除濕桶-玫瑰香（$20；補充裝$22／3包裝）

［3.5星］#10 小久保吸濕寶盒（$20；補充裝$12）

（消委會截圖）

 

大型掛裝袋

［3.5星］#11 日本城炭除濕袋掛裝（$23）

［3星］#12  實惠掛袋竹炭吸濕袋（$24）

 

小型吸濕包

［4.5星］#13 Goodmarks炭吸濕啫喱抽屜除濕包（$12／5包裝）

［4.5星］#14 白元強力驅塵蟎吸濕袋（花香味）（$85／12包裝）

［4星］#15 雞仔牌「備長炭」消臭抽濕包-抽屜用（$64／12包裝）

（消委會截圖 

 

3款竹炭或活性炭吸濕包效果極差！

 

　　測試結果又顯示，3款竹炭／活性炭樣本的每日平均吸濕速度近乎零，只有0.33毫升至1.44毫升，吸濕效能極為遜色！3款樣本分別為「日本城竹炭除味吸濕包」、「小久保天然竹炭包—長裝」及「Daiso炭脫臭除濕劑」。

 

硅膠防潮珠

［3.5星］#16 除濕生活Nltoms家庭用乾燥劑（$63／8包裝）

［3星］#17 Daiso Reusable Dehumidifying Sheet Wardrobe- Hanging （$12／2包裝）

 

竹炭／活性炭

［2.5星］#18 日本城竹炭除味吸濕包（$24／2包裝）

［2星］#19 小久保天然竹炭包-長裝（$14／2包裝）

［1.5星］#20 Daiso炭脫臭除濕劑（$12／3包裝）

（消委會截圖 

 

2款小型吸濕盒有滲漏情況！

 

　　消委會亦提醒，一般家用吸濕劑（常用成分為氯化鈣）經使用後，會「潮解」變成具刺激性的溶液，若接觸皮膚或會導致敏感反應，故用完後要小心處理，同時也要留意吸濕劑的防滲漏和防壓能力。是次測試顯示，「克潮靈Farcent環保除濕桶-玫瑰香」及「小久保吸濕寶盒」於倒轉後均有滲漏情況，使用時需更加小心。

 

下頁睇 吸濕劑使用注意事項

 

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