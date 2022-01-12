七仙羽加持！屈臣氏推五行開運「七師虎」新春口罩！嘟QR Code即睇十二生肖運程及虎年開運攻略！

近年最Hit的風水師傅，相信非「七師傅」七仙羽莫屬！七師傅繼早前現身於歌手張敬軒的YouTube綜藝節目《軒公敲碗之軒公不設防》，以及《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》後，近日又有新搞作！就是夥拍屈臣氏推出WatsMask「七師虎」特別版口罩及七色開運水，幫助大家於新一年提升各方面運勢！虎年必定行大運！

屈臣氏WatsMask「七仙羽虎年特別版口罩」一盒7款（共28個），口罩印有配合金、木、水、火、土五行元素的新春圖案，增添幾分喜氣感！其中七師「虎」特別版口罩更以金黃色配上虎爪紋，應節又有特色，非常搶鏡！

「七仙羽虎年特別版口罩」印有配合金、木、水、火、土五行元素的新春圖案。

屈臣氏WatsMask「七仙羽虎年特別版口罩」$119.9／易賞錢會員優惠價$88

除了口罩，七師傅更與屈臣氏蒸餾水推出「七色開運水」，並參與「七色開運水」創作構思，將「虎虎生威」、「龍精虎猛」、「生意興隆」、「月月爆數」、「步步高陞」、「風生水起」和「富貴平安」7款賀年祝福語加入樽身設計！七師傅表示：「玄學上相當注重新春好意頭，農曆正月一定要以旺的顏色及好意頭的說話出發！」

屈臣氏蒸餾水X七仙羽師傅「虎年開運七色」系列一套7款

（售價以個別零售商之為準）

話明幫大家提升虎年運勢，七師傅點止加持口罩、開運水咁簡單！只要用手機掃描口罩盒或樽身的QR Code，即可免費瀏覽七師傅十二生肖運程及虎年開運攻略！同時，屈臣氏蒸餾水更會於各大網店及網購平台推出虎年新春優惠，於指定網店輸入七仙羽專屬推廣碼「MASTER77」即可享有獨家優惠，包括免費獲贈屈臣氏蒸餾水X七仙羽「師傅Love虎You」限量版利是封及揮春！禮品數量有限，送完即止。

屈臣氏蒸餾水x七仙羽「師傅Love虎You」限量版揮春（一套4款，7款隨機發送）