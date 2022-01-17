消委會報告｜傳統或自助洗衣都有中伏位！電子儲物櫃遺失衣物？自助乾衣遭重複扣錢？留意3點免招損失！

在香港，家居面積愈住愈細，有部分家庭會選擇放棄添置洗衣機等大型家電以節省空間。近年來，自助洗衣服務發展迅速，自助洗衣店說得上總有一間喺附近！消委會偶爾都會接獲與自助服務有關的投訴，同時亦有傳統洗衣店清洗衣物後衣物受損的個案！

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個案（一）︰衣物全數遺失？

投訴人帶同新衣前往設有電子儲物櫃交收磅洗及乾洗衣物服務的A公司，支付了$58後，依照指示將收據放入衣服口袋，鎖好儲物櫃，隨後收到A公司的確認短訊。10天後，投訴人因為仍未收到取衣通知而致電查詢，A公司職員以「洗衣高峰期」為由解釋。一星期過去，職員再次推說需要多5至7天，投訴人多次追問才獲告知衣物全部遺失。經消委會多番交涉，擾攘近4個月，投訴人終獲賠償。

個案（二）︰自助乾衣遭重複扣錢？

第二宗個案的投訴人為一名長者，早前使用B公司24小時自助洗衣服務。投訴人將衣物放入乾衣機後，按指示拍卡付款$30，但乾衣機並沒有啟動，重複按掣同樣沒反應。由於當時沒有駐店職員，投訴人唯有重複步驟再拍卡一次，乾衣機才順利運作。

其後，投訴人致電B公司反映及要求退回重複支付的$30，同時提交電子支付的交易記錄。B公司經調查後答應退回$20，要求投訴人使用公司的應用程式遞交退款表格，但投訴人未能送出表格。B公司職員建議使用銀行轉帳，但投訴人擔心個人資料外洩而提議以支票或現金交收，卻遭職員以公司政策為理由拒絕。經消委會向B公司反映長者未必善於操作電子支付工具後，公司同意作出一次特別處理，安排員工於約定時間以現金退回款項給投訴人。

個案（三）︰皮褸洗後衣領縮水？

第三宗個案的投訴人是一間傳統洗衣店的長期顧客，投訴人於5月將一件有毛領灰色皮褸及一些冬季衣物交給C公司乾洗；到12月取回皮褸時，發現皮褸毛領嚴重縮水，職員稱會將皮褸交回工場嘗試修復。兩星期後，投訴人回到C公司，看見毛領縮水問題沒有多大改善，並認為毛領縮水影響衣物外觀，拒絕收回皮褸並要求賠償。C公司衡量衣物折舊率後，只賠償$124及可讓她退回會員卡餘額，但投訴人指洗衣單據列明賠償金額以不超過洗費實價5倍為上限，該件皮褸洗費$310，要求C公司至少賠償$800。

消委會界入後，C公司重申工場乾洗的過程沒有不妥，仍堅持立場，投訴人因為不想繼續爭持，決定接納C公司的方案。

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