消委會報告｜檢視40款清潔劑，近2成樣本欠透明度！點揀標榜「環保」的產品？邊6款有第三方認證？

轉眼間又就快到農曆新年，大家預備好大掃除了嗎？相信不少人也和編者一樣，每次清潔浴室和洗手間就有如打仗一樣，十分頭痛！消委會最近就從環保和安全等角度比拼浴室及座廁清潔產品，究竟清潔劑點揀先最好？

消委會於最新一期的報告檢視了40款浴室及座廁清潔產品的標籤，售價介乎$11.9至$54不等，是次主要檢視標籤的成分、環保資料、安全使用警告和注意事項等。

40款浴室及座廁清潔產品

（圖片來源：消委會）

成分大不同，購買前要留神！

浴室清潔劑和潔廁劑的主要成分。

（圖片來源：消委會）

購買清潔劑，當然要先留意當中的主要成分，畢竟是化學品！消委會指，浴室清潔劑主要成分有檸檬酸和界面活性劑等，大多可以直接使用；而潔廁劑則可分成兩大類：一是與浴室清潔劑類同，但具腐蝕性；而另一類則含有漂白劑，有殺菌和漂白的作用。大家購買前，要先睇清楚成分。

15款標榜環保，屬可再生資源或可短時間分解！

是次檢視中，分別有9款浴室清潔劑和6款潔廁劑標榜環保，當中7款標榜為可生物降解，產品中的界面活性劑可在指定時間內分解成簡單物質；而12款則為植物或天然物質，屬可再生資源，對環境影響較少。

可生物降解：

1. 3M魔利浴室清潔劑 $40/500ml

（網上圖片）

2. Happy Elephant 天然酵素浴缸清潔劑 $52/400ml

3. method Anti-Bac Bathroom Cleaner $45/828ml

4. SWIPE 威寶浴室EX- （茉莉，香草） $23/500ml

（網上圖片）

5. TESCO 環保浴室清潔劑 $12.9/750ml

6. Whitecat白貓浴室清潔劑-鈴蘭清香 $19.9/520g

7. Happy Elephant 天然酵素座廁潔廁劑 $52/400ml

（網上圖片）

植物／天然物質：

1. Earth choice Bath & Shower Rapid Clean $39/600ml

（網上圖片）

2. Happy Elephant 天然酵素浴缸清潔劑 $52/400ml

3. method Anti-Bac Bathroom Cleaner $45/828ml

4. Orange House 橘子工坊浴廁潔廁劑 $49.9/480ml

（網上圖片）

5. Pollboy 浴室有機清潔劑 $49/500ml

6. SWIPE 威寶浴室EX- （茉莉，香草） $23/500ml

7. Earth choice Toilet Power Gel $39/750ml

8. ECOS Toilet Cleaner Cedar $49/710ml

（網上圖片）

9. Ecover Toilet Cleaner (Sea Breeze & Sage) $54/750ml

10. Happy Elephant 天然酵素座廁潔廁劑 $52/400ml

11. M&S eco friendly Toilet Cleaner $39/750ml

（網上圖片）

12. M&S Thick Active Toilet Gel $23/750ml

6款有第三方認證環保標籤，更安心！

由第三方認證發出的環保標籤。

（圖片來源：消委會）

單靠產品上的環保聲稱，未必夠說服力，是次檢視中就有6款產品含有由第三方認證發出的環保標籤，包括 Happy Elephant 天然酵素浴缸清潔劑（上圖1）、Pollboy 浴室有機清潔劑（上圖2）、TESCO 環保浴室清潔劑（上圖3）、Whitecat白貓浴室清潔劑-鈴蘭清香（上圖4）、ECOS Toilet Cleaner Ceder（上圖5）、Happy Elephant 天然酵素座廁潔廁劑（上圖1），若有第三方認證環保標籤，就用得更安心！

近2成樣本欠透明度，5款缺雙語安全警告

Magicean 浴室萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝 $29.9/380ml

（網上圖片）

購買清潔劑，成分當然是最重要，惟在是次檢視中，有7款樣本在產品並沒有標示任何成分資料！當中包括：Lion Look 浴室清潔噴霧、Meadows浴室清潔劑（檸檬）、TOPVALU VESTPRICE浴室清潔泡沫噴劑、SWIPE 威寶浴室EX- （茉莉，香草）、Whitecat白貓浴室清潔劑-鈴蘭清香、Magicean 浴室萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝、Poly Clean保潔麗殺菌潔廁漿。

DAISO Bath Cleaner $12/300ml

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另外，5款樣本包括DAISO Bath Cleaner、3M魔利浴室清潔劑、Domestos Thick Bleach Citrus Fresh、NEOトイレ用洗淨劑以及マイトイレ用合成洗劑則在雙語安全警告上沒有做足，如只有日文或英文字樣等。

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