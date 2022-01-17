  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On我家私房菜陳世味道保哥快趣煮玩樂 What’s On足球俱樂部鬆一鬆著數速遞手機情報站料理NatFix
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

17/01/2022

消委會報告｜基因測試60款肉丸！墨魚丸變魷魚丸？牛丸含豬基因？龍蝦丸疑沒有龍蝦？（附高分推介）

#消委會 #消委會測試 #消委會報告 #肉丸 #基因測試 #魚蛋 #墨魚丸 #貢丸 #龍蝦丸 #牛丸 #牛筋丸 #成分 #營養成分
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Edith Photo: 消委會、網上圖片

　　冬天就是吃火鍋、燒烤的季節，各式各樣的肉丸是大家常吃的食材，而不同種類的潮式肉丸粉麵更是打工一族午餐之選。然而，今期的消委會報告就測試市面上5類共 60 款預先包裝及散裝的肉丸樣本，更首次對肉丸進行基因測試，發現部分肉丸樣本牛丸含豬基因、龍蝦丸疑沒有龍蝦！此外，在30款海產類肉丸中，15款檢出水銀物質汞或甲基汞；而肉丸的安全成分和營養成分也受到關注，測試中發現 7 成半（45 款）肉丸樣本屬「高鈉」食物。經常吃肉丸？即睇詳細消委會報告與評分！

 

 

網上圖片

消委會截圖

 

牛丸混合豬肉和雞肉？

 

　　今期的消委會報告就測試市面上5類共60款預先包裝及散裝的肉丸樣本，並首次對肉丸進行基因測試，發現有12款牛肉丸或牛筋丸樣本，檢出豬的基因，其中2款樣本的豬基因比例更超過50%，包括牛基因比例最低的「權記雲吞麵特級牛丸」，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基因。

 

 

消委會測試中包括預先包裝的牛肉丸及牛筋丸。

消委會截圖

 

　　檢測亦發現在豬或雞成分的牛肉丸和牛筋丸樣本中，有2款預先包裝的樣本並無標示含有豬或雞的成分，分別是「潮州仔—潮汕牛丸食品專賣店潮州手打牛肉丸」和「食潮D無麵粉特濃牛筋」；基於宗教原因或個人飲食習慣而需避免進食含某些肉類的消費者，務必格外留神！邊5款牛丸最「真」，睇以下最高分推介！

 

消委會牛丸推介（總評分4分或以上）：

「勝利牛丸／勝利牛丸」：5分

「標記樂園潮州粉麵餐廳／爽口牛肉丸」：4.5分

「DON DON : DONKI 牛肉丸Beef Ball」：4分

「牛丸哥哥牛筋丸」：4分

「叁拾士多潮汕極級牛筋丸」：4.5分

 

下一頁：睇龍蝦丸、墨魚丸測試與評分

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#消委會 #消委會測試 #消委會報告 #肉丸 #基因測試 #魚蛋 #墨魚丸 #貢丸 #龍蝦丸 #牛丸 #牛筋丸 #成分 #營養成分

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk