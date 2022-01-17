消委會報告｜基因測試60款肉丸！墨魚丸變魷魚丸？牛丸含豬基因？龍蝦丸疑沒有龍蝦？（附高分推介）

冬天就是吃火鍋、燒烤的季節，各式各樣的肉丸是大家常吃的食材，而不同種類的潮式肉丸粉麵更是打工一族午餐之選。然而，今期的消委會報告就測試市面上5類共 60 款預先包裝及散裝的肉丸樣本，更首次對肉丸進行基因測試，發現部分肉丸樣本牛丸含豬基因、龍蝦丸疑沒有龍蝦！此外，在30款海產類肉丸中，15款檢出水銀物質汞或甲基汞；而肉丸的安全成分和營養成分也受到關注，測試中發現 7 成半（45 款）肉丸樣本屬「高鈉」食物。經常吃肉丸？即睇詳細消委會報告與評分！

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消委會截圖

牛丸混合豬肉和雞肉？

今期的消委會報告就測試市面上5類共60款預先包裝及散裝的肉丸樣本，並首次對肉丸進行基因測試，發現有12款牛肉丸或牛筋丸樣本，檢出豬的基因，其中2款樣本的豬基因比例更超過50%，包括牛基因比例最低的「權記雲吞麵特級牛丸」，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基因。

消委會測試中包括預先包裝的牛肉丸及牛筋丸。

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檢測亦發現在豬或雞成分的牛肉丸和牛筋丸樣本中，有2款預先包裝的樣本並無標示含有豬或雞的成分，分別是「潮州仔—潮汕牛丸食品專賣店潮州手打牛肉丸」和「食潮D無麵粉特濃牛筋」；基於宗教原因或個人飲食習慣而需避免進食含某些肉類的消費者，務必格外留神！邊5款牛丸最「真」，睇以下最高分推介！

消委會牛丸推介（總評分4分或以上）：

「勝利牛丸／勝利牛丸」：5分

「標記樂園潮州粉麵餐廳／爽口牛肉丸」：4.5分

「DON DON : DONKI 牛肉丸Beef Ball」：4分

「牛丸哥哥牛筋丸」：4分

「叁拾士多潮汕極級牛筋丸」：4.5分

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