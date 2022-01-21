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21/01/2022

日本MUJI銷量排行榜2021！邊幾款收納用品上榜？最受歡迎生活用品竟是它！香港買到嗎？

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: 圖片來自日本Muji及香港MUJI 官網

　　很快就到年廿八啦！大家又會不會洗邋遢呢？大掃除前又會準備膠箱整理家中的雜物嗎？這個時候，編者立即醒起深受香港人愛戴的MUJI，事關他們的家品、收納用品好睇又百搭！日本MUJI早前就公布了不同類型產品的熱銷排行榜，等編者為大家介紹一下當地生活、收納和家品Top 5！榜上的產品香港全部都買得到！立即睇睇啦！

 

生活用品篇 — TOP 5 

 

第5名︰PP 整理盒

 

　　MUJI走簡約風格的儲物盒，外形既不老套，又方便整理廚房抽屜的物品，絕對是廚房收納的好幫手，難怪是日本的暢銷榜NO.5，在香港MUJI十多元就入手到，抵買！

 

PP 整理盒 $8 -$12 

 

購買︰香港MUJI有售

 

第四名︰打掃用品系列

 

　　MUJI的家居清潔用品系列一樣大受歡迎，最大特點就是可以自由組裝，用法多多之餘，更可以節省空間，啱晒香港的小窩居！

 

 

購買︰香港MUJI 有售 

 

第三名︰矽膠料理系列

 

　　除了廚房收納用品受歡迎外，原來他們的矽膠用具都深得用家的愛戴，登上排行榜的第三位！MUJI的矽膠產品都是用高耐熱性及富彈性的矽膠製造而成。

 

 

購買︰香港MUJI有售 

 

第二名︰毛巾

 

　　無印良品的有機綿毛巾之所以大受歡迎，絕對是因為重複清洗後，彈性依舊keep得到！加上，毛巾吸水力強，絕對是家中的必需品！

 

毛巾設有不同的款式和套裝。

 

購買︰香港MUJI有售 

 

第一位︰衣架

 

　　不要驚訝，登上日用品第一位的就是衣架！聽說無印鋁製衣架的設計可以讓衣服不易滑落，更有不同的款式，好像是背心專用、便攜式衣架等等。最近正物色新衣架的話，可以試試無印的出品！

 

鋁質晾衣架 $22 

 

購買︰香港MUJI有售 

 

下頁睇︰收納用品 Top 5 

 

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